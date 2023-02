Pachuca busca su cuarto triunfo ante Chivas

Los Tuzos de Pachuca, que continúan con Guillermo Almada como su entrenador, buscarán ante Chivas, su cuarta victoria consecutiva, lo que los llevaría otra vez a la cima de la clasificación.

Pachuca lleva paso perfecto en el Hidalgo, con tres victorias en igual número de encuentros, con 11 goles a favor y solo tres en contra.

Por su parte, las Chivas llegan al duelo luego de rescatar un empate en casa ante los Gallos Blancos de Querétaro, que sumaron 49 partidos consecutivos de visita sin ganar.

El "Rebaño Sagrado" suma ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y un descalabro. Como visitante está invicto, con dos victorias y un empate.

América se mide a Rayos

La acción sabatina comenzará a las 17:00 horas cuando las Águilas del América reciban a los Rayos de Necaxa.

El equipo de Fernando Ortiz no ha tenido un arranque de temporada efectivo, más eso no quiere decir que no se esté jugando bien, solo le ha faltado ser contundente en los momentos adecuados y frente a los alicaídos Rayos tienen la oportunidad de, por fin, terminar con esas dudas que generan tantos empates que acumula (4), para sumar siete puntos que le tiene lejos de los punteros del Clausura 2023.

El rival parece a modo, el cuadro dirigido por Andrés Lillini viene de dos juegos sin ganar, al perder con el campeón Pachuca y empatar con Tijuana. Es el lugar 13 de la tabla, con tan solo cuatro puntos.

Tigres, con 'Chima'

En otro duelo de la jornada 6, los Tigres, con "Chima" Ruiz en los controles, recibirán a los Pumas de Rafael Puente.

Tigres suma 11 puntos en el tercer lugar, mientras que Pumas tiene ocho unidades.