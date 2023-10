Pacho Flores y la Orquesta Sinfónica de Minería van por el Grammy Latino

Su voz no puede contener la alegría: tres nominaciones al Grammy Latino Latino acentúan la motivación del reconocido trompetista venezolano Pacho Flores, quien ha conseguido este logro gracias a su colaboración con la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), dirigida por el maestro mexicano Carlos Miguel Prieto, en el álbum Estirpe (2022).

Las nominaciones versaron en las categorías de Mejor Álbum de Música Clásica, Mejor Obra / Composición Clásica y Mejor Arreglo. La entrega de los premios se efectuará el próximo 16 de noviembre, por primera fuera de Estados Unidos, teniendo como sede la ciudad de Sevilla, en España.

Flores comparte a El Siglo de Torreón los pormenores de este proyecto. Inicia por el título del álbum: Estirpe es la base, la sepa, la semilla de una creación musical que transita en las venas de América Latina.

“Es la primera semilla de toda una cosecha de obras latinoamericanas que se han compuesto por primera vez para la trompeta. Me refiero a estas obras, hechas por estos grandes compositores mundialmente conocidos, pero son nuestros, son latinoamericanos”.

El proyecto hace resonar las partituras de maestros como Arturo Márquez, Paquito D’Rivera, Daniel Freiberg, Efraín Oscher y el propio Pacho Flores.

“Me tiene muy contento lo que representa este trabajo para el aporte que se le está dando a la trompeta, dentro de un lenguaje tan bonito como lo es el lenguaje clásico latinoamericano”.

Al momento de tomar su trompeta y seguir los signos del pentagrama, Pacho Flores atiborra el espectro sonoro de emoción. Es, dice, una oportunidad de oro para retarse y demostrarse a sí mismo de lo que es capaz.

“Soy un músico cien por ciento clásico, que me he tenido una formación académica muy fuerte, pero desde niño he tenido un pie muy puesto en lo popular. De hecho, tengo muy grandes amigos en el mundo del jazz, en el mundo de la salsa, en el mundo de la música, del folclor, de la música instrumental y siempre he tenido ese acercamiento, porque me parece que es enriquecedor. Por eso no quiero soltar ese pie de la música popular, porque cuando la llevo a la orquesta sinfónica, estoy trayendo otros aromas”.

La planificación del proyecto fue total, Flores tiene claro que un álbum de estas características no se improvisa. La exigencia se estira al máximo, es agotadora y a la vez plácida. Los resultados pueden percibirse al reproducir cada pieza musical.

“No hacemos discos con el fin de ganar premios. Si un artista piensa en eso, ya está muerto. Es importante tenerlo claro. Uno cuando hace un disco, debe hacerlo con la ilusión y el convencimiento de que está dejando una obra de arte muy sólida. Lo que pasa es que, cuando la excelencia de un trabajo trasciende, de forma orgánica y natural tiene este tipo de reconocimientos”.

Tanto Pacho Flores, como la OSM, tratan de disfrutar este momento que une a México y Venezuela en el plano internacional.