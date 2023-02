Pablo Montero habría pagado un millón de pesos para frenar denuncia por presunto abuso

La situación de Pablo Montero sigue dado bastante de que hablar, y es que luego de que fuera denunciado en Chiapas por presunto acoso sexual, se ha dado a conocer que el cantante habría sido extorsionado por los padres de una de las presuntas víctimas y así evitar proceder legalmente.

Tras esto, el cantante lagunero aseguró para la revista TVNotas que estas denuncias eran falsas y que él en ningún momento abusó de nadie como se informa:

(FOTO: ESPECIAL)

“Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen. Me enca… que me hagan estas cosas, nunca en la vida haría eso. (...) Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso”, comentó Pablo Montero.

Ante estos hechos, el portal de Telemundo informó que Emilio Morales, relacionista público de Pablo, reveló en una entrevista para la periodista Inés Moreno que el cantante no había cometido ningún delito, sino que habrían sido los padres de la joven quien querían extorsionarlo.

"Ocurrió un incidente entre Pablo y una señorita, consensuado y los papás de la señorita quisieron extorsionar, te estoy diciendo la verdad. De pronto los papás dela señorita dijeron, ¿a ver cuánto nos da?".

(FOTO: ESPECIAL)

De acuerdo con Emilio, aseguró que la presunta víctima y Pablo se vieron después de un palenque y tras enterarse de esto los padres le habrían pedido un millón de pesos para no proceder legalmente, sin embargo, al ver que el cantante no les dio ningún dinero, decidieron interponer la denuncia en su contra.

"Los papás de esta muchacha quisieron extorsionarlo, pidiéndole un millón de pesos, como dijeron, y así fue: 'si nos das el millón de pesos, no levantamos la denuncia', Como no se cumplió, Pablo quedó de darles el millón de pesos tal día, y como no lo cumplió fue que levantaron la denuncia y que entonces se hizo público".

El relacionista aseguró que los padres de la joven y Pablo hablaron y le comentaron que el dinero no había sido todo el que habían pedido, por lo que el 6 de febrero el cantante lo hizo completo y la familia retiró la denuncia de la fiscalía.

"En ese momento, le deposita el millón de pesos a la señorita cuando retira la denuncia, no hubo ficha roja, no hubo Interpol. El depósito ocurrió hoy (6 de febrero) No son menores de edad, lo hizo porque ellas aseguraban que las había violado, lo cual no fue así, fue un acto sexual consensuado”, aseguró.