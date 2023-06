Pablo Díaz de León Hicks es el nuevo becado de Guillermo del Toro para estudiar animación. Con ayuda del cineasta mexicano, el joven pudo elegir una escuela de la especialidad.

El joven de 24 años se hizo acreedor a la Beca Jenkins Del Toro, promovida por el director de "La forma del agua" y "Pinocho", que le permite elegir una escuela de la especialidad, decantándose por una de California, EU.

"La animación siempre me ha gustado, me genera en la memoria estar con mis hermanos y padre viendo una película que no sólo generaba pasar un buen rato, sino que dejaran una especie de mensaje, de moraleja", comenta.

"Esto lo tomo como una responsabilidad para que la beca no sólo sea un premio, sino una inversión y en la medida de lo posible, ayude a toda la industria", añade.

La beca se otorgó por vez primera en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con el objetivo de incentivar a los talentos en la animación.

Díaz de León Hicks eligió una universidad estadounidense, donde debe entregar tres proyectos animados. El primero ya fue realizado con temática wixáric.

"Lo que quiero es hacer que el contenido esté enfocado a su público familiar, sobre todo a los niños, me hace sentir motivado eso", apunta.