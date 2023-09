Ovidio Guzmán ingresó a prisión en donde estuvo la autora de Orange is the New Black

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, está recluido en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago (MCC Chicago), Illinois, informó el Buró Federal de Prisiones (BOP). En esa cárcel estuvo Piper Kerman, autora de Orange is the New Black: My Year in Women's Prison.

Kerman acusó las vidas miserables de los reclusos y de los guardias penitenciarios "a menudo agradables, aunque poco profesionales". Escribió que "el MCC de Chicago fue una historia diferente… la miseria de las mujeres que me rodeaban me sacudió, al igual que la inutilidad de cada día que pasaba aquí y la total falta de respeto e indiferencia con la que nos trataron".

Kerman fue internada en ese centro durante los últimos meses de su sentencia de prisión.

En el "Testimonio de Piper Kerman ante el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre Audiencia sobre crimen, terrorismo y seguridad nacional "Mujeres y niñas en el sistema de justicia penal"" del martes, 16 de julio de 2019 a las 10 am hora del este 2141, en el edificio de oficinas de la casa Rayburn, Kerman indicó que fue transferida de Danbury a Chicago.

Agregó entonces que "el MCC de Chicago tiene 26 pisos de altura y alberga aproximadamente 700 hombres. Había aproximadamente 35 mujeres en la unidad femenina allí y las condiciones fueron abismales".

El centro correccional tiene un total de 486 reclusos, de acuerdo con el BOP, y alberga a delincuentes masculinos y femeninos de todos los niveles de seguridad que enfrentan cargos federales en el distrito norte de lllinois, en el condado de Cook.

Según Kerman, en su testimonio, "los meses de mi encarcelamiento fueron exponencialmente más difíciles que los primeros 11, debido a las condiciones en el MCC de Chicago, y tengo muchos más recursos y oportunidades que la mayoría de las mujeres encarceladas en prisiones federales".

El edificio está localizado en el centro de Chicago, dentro de unas pocas cuadras del Palacio de Justicia de Estados Unidos, Everett McKinley Dirksen, comúnmente conocido como el Edificio Federal Dirksen.

De acuerdo con el estudio "Explorando el Centro Correccional Metropolitano: la indulgencia y la dureza del confinamiento", de la Universidad de Chicago, el edificio alberga a los prisioneros antes y durante los procedimientos judiciales y/o aquellos que cumplen sentencias breves.

"El Centro Correccional Metropolitano (MCC), diseñado por el arquitecto Harry Weese, aprovecha la geometría del plano favorito de Weese, un triángulo rectángulo. El diseño indica un gusto especial por el arte: utilizando un marco triangular en lugar de cuadrado, una ventana con rendijas del suelo al techo en lugar de una ventana cuadrada, y un patio de ejercicios en la azotea en lugar de un parque infantil en la planta baja. Son estas características las que diferencian a este edificio de otras instalaciones correccionales federales".

El reporte menciona que "MCC ha sido equipado con un patio de ejercicios en la azotea y un centro de recreación en el sótano, que brinda acceso a equipos de ejercicios y juegos de mesa. Además, los presos también cuentan con bibliotecas jurídicas y trabajos penitenciarios. Sin embargo, las mujeres no obtuvieron acceso a las bibliotecas jurídicas y de ocio, pero se les permitió utilizar estas instalaciones desde 2005".

Sigue: "los internos, privados de libertad, son estrictamente supervisados en este edificio (...) Se puede concluir que si bien la indulgencia está integrada al encierro, el castigo severo siempre ha constituido un elemento esencial en el Centro Correccional Metropolitano".

Pisos específicos albergarán una categoría particular de reclusos: los hombres y mujeres viven en pisos distintos.

Entre los servicios de salud se incluye pruebas dentales, médicas, de rayos X y de laboratorio. Los reclusos reciben un examen físico si permanecen en prisión durante al menos 10 días. La excepción a esta regla se refiere a los reclusos que están siendo transferidos a MCC Chicago desde otra instalación de BOP. Los reclusos con afecciones médicas crónicas son asignados a un médico de atención primaria y un médico supervisor. Los reclusos pueden tener en su poder anteojos recetados que no sean metálicos ni polarizados al momento de su llegada.

MCC Chicago ofrece evaluaciones iniciales, junto con terapia de grupo. Las ofertas típicas incluyen el manejo de la ira. También se dispone de atención psicológica de urgencia.

Además, cuenta con ofertas educativas, tiene una biblioteca y actividades recreativas.