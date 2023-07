Un logro más tuvo el pequeño golfista lagunero, Mauricio Mijares Lugo, al agenciarse el Canadian Invitational 2023 en la categoría de 8 años y menores, que se llevó a cabo en el Chippawa Course at Legends on the Niagara.

Nada fácil fue para el representante de los Tigers del Campestre Torreón el obtener el título, ya que tuvo que lidiar con 6 hoyos de desempate con el norteamericano Brooks Rayburn, hasta que el mexicano embocó un birdie, para dejar sin aspiraciones al oriundo de Ithaca, Michigan.

Luego de dos rondas, de 9 hoyos cada una debido a su edad, ambos terminaron igualados con 72 golpes (par de campo), superando al canadiense Bryce Csizmar, que a 5 impactos de distancia, tuvo que conformarse con el tercer puesto.En la competencia, se dieron cita pequeños golfistas de Estados Unidos y los locales del país de la hoja de maple, así como otro azteca, Manuel González del Estado de México, además de Hoi Shun (Shawn) Wong de Hong Kong.

Ha sido un verano muy productivo para Mijares Lugo, luego del subcampeonato obtenido en Escocia, en el European Championship 2023, además del primer lugar obtenido en el Texas Invitational, jugado en el Hill Country Golf Club de San Antonio.