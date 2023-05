'Otro cumpleaños sin ti, mi niña'

Desde hace 18 años, María Cristina no tiene noticias del paradero de su hija Adela Jazmín Solís, quien desapareció en el sector poniente de Torreón, cuando salía de la escuela. Tenía apenas 15 años de edad, cuando la vio por última vez, y desde entonces, cada 29 de mayo escribe una carta con la esperanza de algún día poder entregárselas en sus manos.

"Querida hija: Hoy 29 de mayo es tu cumpleaños y otro cumple sin ti mi niña, tus 33 años y no poder festejarte, no poder abrazarte, esta angustia y dolor de no saber nada de ti, me esta matando…", es como inicia esta nueva carta, que espera pueda leer su hija donde quiera que esté.

"18 años que te arrebataron de mi vida, de tu hermana, de tu familia que tanto te necesita y te extraña. No sé quién te llevó engañada, todo el tiempo me he preguntado quién te arrebato tus sueños. Me mata la angustia y tristeza de que estés viviendo, si comes, si tienes frío; yo no pierdo la esperanza, y mi fe en mi padre Dios de volver a vernos, y estar juntas. Con lágrimas en mis ojos, cada año te hago esta cartita con la esperanza de que llegue a ti y sepas que te sigo buscando hasta encontrarte, que te amo, y no me olvido de ti, que te sigo esperando.

Mi niña, desearte un feliz cumpleaños y siempre pedirle a mi Dios que te cuide y te proteja donde quiera que estés, y que Dios se apiade de nosotros. Te mando mil abrazos y besos. De nuevo feliz cumpleaños".

UNA SEMANA DESPUÉS DE SU FIESTA

Fue el dos de junio de 2005 que su hija, como todos los días, salió de casa. Una semana antes habían celebrado su fiesta de 15 años.

La última vez que la vieron fue alrededor de las 14:30 horas, cerca de conocido centro comercial. Media hora antes, había salido de la Escuela Federal número 1, donde estudiaba y se dirigió con sus compañeras a tomar el camión Polvorera y se bajó en la zona Centro, a esperar otro camión, estaba sola. Desde entonces no se supo más.

A casi 18 años de su desaparición, de que no se han tenido pistas que pudieran dar con su paradero, desesperada Cristina pide a esos testigos que decidieron callar en su momento, que hablen ahora.

"Que se toquen el corazón, que puedan decirme algo aunque hayan pasado estos años. Ahorita ya no busco culpables, quiero que me regresen a mi hija; estos 18 años han sido para mí una angustia terrible, un dolor tan grande que a veces no puedo, ya me he sentido mal, lo que quiero es que me regresen a mi hija", dijo al estallar en lágrimas de desesperación y dolor.

SOBRE SU CASO

Cristina recordó que tres o cuatro días después de la desaparición de su hija, llamó un hombre para decirle que su hija estaba con su hijo, y que ella se había ido de casa porque le habían dicho que su madre ya no la quería. Antes de colgar, el hombre le dijo que se comunicaría después pero jamás lo hizo.

"En ese tiempo después se puso un identificador de llamadas pero ya no volvió a hablar. No se hicieron las investigaciones correctas, (el hombre) me dijo que estaba hablando de un teléfono público de Jacarandas, lo que hicimos nosotros (familia) es ir al lugar a volantear", más que información, lo que obtuvieron fueron solo llamadas falsas, "jugando con el dolor de uno", dijo entre lágrimas.

La más reciente información que obtuvo, fue por parte de otro colectivo de Ciudad Acuña, que logró ingresar al Cereso de Guadalajara, Jalisco, y que llevaba la fotografía de Adela, donde aparece a sus 15 años y como luciría recientemente, y que de pronto, una mujer se acerca para decirles que ella era la de la imagen y que vivía en un lugar donde había un cristo grande.

"Y a mí me llamó la atención, pero cuando se acercó la muchachita, las mismas celadoras se la llevaron, que ella estaba mal de la cabeza, entonces en México con mi ministerio público, le platiqué todo eso e hizo todos los movimientos para acudir. Cuando yo me entero de eso había pasado un año y yo apenas el año pasado supe que se había hecho esa investigación. Al acudir dijeron que no había pasado nada de eso", dijo con tristeza.

Cristina comentó con molestia, que además de no tener avances en sus investigaciones, el agente del ministerio público que lleva su caso, no contesta sus llamadas, por lo que teme que las autoridades a eso le apuesten, a que las madres se cansen de pelear, de exigir, se enfermen y detengan su lucha, cosa que Cristina asegura, no pasará.

"Mientras Dios me tenga aquí, voy a seguir buscándola hasta que Dios me dé vida".

