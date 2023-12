Osvaldo Benavides revela que está 'harto' de que le digan 'Nandito'

Han pasado casi 30 años del estreno de "María la del barrio", telenovela que se ha convertido en un clásico de la televisión mexicana y que fue protagonizada por Thalía, Fernando Colunga e Itatí Cantoral.

Pero entre los actores que también participaron en el melodrama se encuentra Osvaldo Benavides, quien interpretó a Nandito, el hijo de María. Este personaje llevó a Benavides al actor a la fama cuando apenas iniciaba su trayectoria; sin embargo, el histrión confesó que ya está harto de que lo liguen con este personaje.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Benavides se sinceró con sus seguidores y les contó que ya no quiere saber nada de Nandito ni de la telenovela que catapultó su carrera: "Oigan tengo que confesar algo, estoy harto de que me digan Nandito. Han repetido la novela tantas veces que parece que nunca acaba", dijo.

Aunque no en tono de reclamo, Osvaldo también habló sobre los memes que ha generado su participación en la novela y algunas de las escenas más icónicas: "Cada época del año siguen mandando los mismos memes una y otra vez y ya no puedo, siempre es lo mismo", agregó.

Pero esto no significa que esté arrepentido o avergonzado de su papel; sino que a sus 44 años y con su trayectoria quiere deslindarse de este trabajo.

Una de las cosas que rescata de este proyecto, además de la experiencia, es haber trabajado con Ludwika Paleta y dejó abierta la posibilidad de que ambos pudieran reencontrarse con sus respectivos personajes dentro de la producción.

Después de haber formado parte de la novela, Osvaldo continuó su trayectoria en cine, teatro y televisión en proyectos como "Soy tu fan", "Por la libre", "Todo mal", "Lo que la vida me robó" y "A que no me dejas" entre otras.