OSIJUT interpretará ‘El Mesías’ de Händel en el Teatro Isauro Martínez

Las orquestas en La Laguna siguen apostando en cerrar el año con conciertos referentes a la navidad. En esta ocasión, será la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT), dirigida por el maestro Ethan Eager, la que el próximo jueves 14 de diciembre se presente en el Teatro Isauro Martínez (TIM), para interpretar piezas del oratorio ‘El Mesías’, compuesto por Georg Friedrich Händel.

Se trata de un concierto que dará inicio a partir de las 20:00 horas. Para esta ocasión, la orquesta contará con la colaboración del Coro del Instituto de Música de Coahuila (INMUS), el cual es dirigido por la maestra soprano Luz Alicia Dávila. Además, en las secciones de cuerdas, vientos y percusiones, participarán integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alfredo A. González, de la Escuela de Música Superior de la UJED, con sede en Durango capital, dirigida por el maestro Vicente Barrientos.

El repertorio de ‘El Mesías’ que se interpretará incluye And the glory of the Lord, For unto us a child is born, Glory to God in the highest y la reconocida Hallelujah!

Se agregó que El Mesías es “una de las obras vocales más reconocidas dentro del repertorio musical universal, escrito por el compositor alemán George Friederich Händel, en 1741, en un tiempo relativamente corto (aproximadamente 3 semanas)”.

Los boletos para este concierto se encuentran disponibles en las oficinas del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), ubicadas en calzada Colón y avenida Juárez, en el centro de Torreón.