Oribe Peralta y Franco Escamilla reaccionan a la final regia que impidió Santos en 2012

Oribe Peralta fue parte de uno de los programas de Franco Escamilla en YouTube, donde además de hablar acerca de su libro, Mi once ideal, también fue cuestionado sobre los apodos que lo han perseguido desde que es una figura pública.

El comediante regiomontano, Franco Escamilla, habló con Oribe acerca de las campañas publicitarias que realizan los futbolistas, mismas que, el lagunero confesó que había momentos en que las odiaba porque le quitaban tiempo libre que tenía para descansar o estar con su familia, sin embargo, logró entender que también eran parte de su trabajo, y fue con la empresa refresquera Pepsi, con la primera que colaboró.

Fue precisamente en esa campaña donde Oribe Peralta fortaleció que lo apodaran el “Hermoso”, y justo después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Franco Escamilla le preguntó a Oribe Peralta si en algún momento le llegó a molestar que otros más lo llamaran “Horrible”, a lo que respondió: “desde chiquitín, en la primaria en La Partida me decían así. Me molesta que alguien se acerque así de chistoso de decir ‘qué onda, mi horrible’, ahí sí, me caga, porque no me conoces, wey, no me puedes decir así”.

Entre otros temas, Escamilla también le mostró a Oribe una fotografía del campeonato que ganó con Santos Laguna en el 2012, mencionando que en aquella ocasión vencieron a los dos equipos regios para coronarse, primero a Tigres y después a Rayados en la final, sin embargo, el comediante se mofó de que el equipo de Torreón impidiera la primera final entre los de Monterrey, ya que él es fanático del Cruz Azul.