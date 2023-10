¡Orgullo mexicano! Alexa Moreno consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024

El Campeonato Mundial de Gimnasia que se realiza en Amberes, Bélgica, ha dejado grandes noticias para el deporte mexicano y es que Alexa Moreno consiguió ya su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La deportista bajacaliforniana selló su pase a la que será su tercera justa olímpica gracias a sus buenas notas en el All Around, tras quedar entre las mejores 14 competidoras de países que no entraron en los 12 primeros en prueba por equipos.

La nacida en Mexicali sumó un total de 52.331 puntos, que salieron de los 14.149 de salto de caballo; 12.266 en viga de equilibrio; 13.033 en piso y los 12.466 en barras asimétricas.

París 2024 será la tercera vez que Alexa se presente en unos olímpicos, pues ya lo hizo antes en Río 2016 y Tokio 2020.