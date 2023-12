Oregon y All Blacks jugarán gran final de HAF Premier

En una final esperada por muchos aficionados al deporte de las tackleadas, los equipos Oregon y All Blacks, se medirán este sábado 9 de diciembre, a partir de las 19:30 horas, en la cancha de Planet Gol Britania, para definir al campeón de la Temporada Otoño 2023 en la Liga HAF Premier, de futbol americano arena.

Luego de una tremenda temporada regular, que otorgó gratas sorpresas en cuanto a resultados sobre el emparrillado, dos equipos que han sido multicampeones, están listos para disputarse el título en lo que se espera, sea una feroz batalla. La escuadra de Oregon, que ha dominado la HAF Premier en los años recientes, doblegó en las semifinales a los Lobos en un gran partido que concluyó con marcador de 26 puntos por 22, para así, el equipo comandado por elementos como Manuel “Puma” Soto, Ricky Olvera y Pollo Cuéllar, lograra su boleto a una nueva final.

Por su parte, los All Blacks, que regresaron a la competición tras algunas temporadas de asueto, se impusieron en la ronda semifinal al fuerte equipo de Army, con marcador de 35 a 12, con lo que se citarán con Oregon en la gran final. Los All Blacks cuentan con elementos de gran experiencia, como Jesús Riveroll, el Pollo Jaidar, Pity Ibarra, Beto Saldívar, “Migraña” Ríos y Edgar Siller, por lo que se puede anticipar un gran partido, no solamente en la ejecución de las jugadas, sino en la estrategia a utilizar, pues ambas escuadras se conocen bastante bien.

Todos los aficionados laguneros al deporte de las tackleadas, están invitados a gozar de un partido que “sacará chispas” del emparrillado.