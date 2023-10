Oran por víctimas de tragedia en Iglesia

La Diócesis de Gómez Palacio se encuentra en oración por las víctimas y personas que resultaron lesionadas, tras colapsar el techo de la Iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. El hecho deja como lección el estar atentos sobre las condiciones en las que se encuentran los templos.

Así lo declaró Alejandro Lugo, párroco de la catedral de Santa María de Guadalupe, en donde se llevaron a cabo trabajos de mejoramiento en sus cúpulas y parte de su fachada, así como de las puertas laterales, debido a los daños que presentaba al registrarse asentamientos, los cuales no avanzaron.

"Este era uno de los templos (que requerían atención), gracias a Dios pudimos poner atención ahora, pero no sabemos, qué tal si no le ponemos atención y las cúpulas estuvieran ahí no solo en deterioro sino hasta con el peligro de caerse y causar un accidente…", dijo el párroco.

Incluso, comentó que se sigue en espera del apoyo por parte de las autoridades estatales y municipales.

Y es que no solo se atendieron las cúpulas, sino también la fachada, las puertas laterales, las luminarias, los rodapiés que circundan el templo, trabajos que requieren de una inversión de 4.5 millones de pesos, de los cuales ya se han cubierto 3 millones de pesos.

"El evento (del templo de la Santa Cruz) no sabemos exactamente qué sucedió, las autoridades ya nos dirán por qué sucedió; la lección es que debemos de tener mucho cuidado en nuestros templos para que estén las cosas bien, para que no vaya a suceder algo similar. Nosotros aquí en la catedral hemos sufrido el deterioro por el paso del tiempo y nos hemos dado a la tarea de restaurar, de arreglar conforme a la situación económica que estamos viviendo".

Dijo que las mejoras que se realizaron son suficientes y esperan que permanezcan por muchos años más.

"Hemos solicitado el apoyo de muchas personas, sobre todo del pueblo, donde sí hemos tenido poco apoyo son de las autoridades, lamentablemente, pero esperamos que se interesen, sobre todo en edificios como nuestra catedral, que son edificios históricos, representativos de nuestra ciudad.

Lo que se hizo, del deterioro que se tenía, es suficiente, esperamos que para muchísimos años".

Mencionó que además de la catedral, hay otros templos con hasta 100 años de vida.

"Esta es la iglesia más antigua, creo que la de Santa Rosa de Lima, El Sagrado Corazón, San José, el Pueblito… Son edificaciones muy bien hechas, pues tienen más de 100 años, y que fueron construidas muy bien, pero si no se pone atención a su mantenimiento, toda construcción puede sufrir deterioro y es lo que no queremos que vaya a suceder, algo como lo que sucedió en Tamaulipas".