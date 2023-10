Empresas duranguenses optan por informalidad, ante falta de liquidez

A falta de liquidez, empresas duranguenses han optado por migrar a la informalidad, lamentó el secretario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gustavo Mojica Calderón.

"La realidad en Durango es que no hemos encontrado esa reactivación o esa liquidez económica que permita a las empresas, pues absorber estos incrementos necesarios y justos, esa parte no se puede poner en duda", indicó.

Consideró que no hay condiciones para absorber incrementos considerables en rubros como el salario, ya que las empresas apenas subsisten e inclusive muchas han tenido que irse a la informalidad.

"El nivel de informalidad en el que estamos en el estado de Durango es por encima de la media, las empresas están optando por irse al lado informal evidentemente al no poder con la carga tributaria fuerte, pues simplemente se van a informalidad en donde de todos modos tienen trabajo y en donde no van a pagar Infonavit, Seguro Social, ISR, ISN, no van a declarar el IVA, definitivamente no van a pagar en base un salario mínimo, no van a darles las vacaciones que están por ley, eso es un paraíso para quien puede brindar un producto y un servicio y que simplemente va a estar en la informalidad", indicó.

Por lo que lamentó que este fenómeno vaya en aumento en Durango.

"Entonces es uno de los fenómenos que se están incrementando sobre todo aquí en Durango, el pasarte a la parte informal debido a que la carga formal que se está presentando por parte del Gobierno Federal y hay que decirlo, pues por algunos incrementos también locales, orillan a las empresas a tener que emigrar a la informalidad", estableció.