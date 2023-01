Operativo en Durango, para detener a supuesto criminal, confirma Sedena

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmó la realización de un operativo en la ciudad de Durango, el cual tuvo como objetivo la detención del operador financiero de un grupo delictivo afín al Cártel del Pacífico.

Cuestionado al respecto en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sandoval señaló que se trató de "una operación para detener a un operador financiero de un grupo delictivo afín al Cártel del Pacífico. Están fuerzas de tierra, también apoyo aéreo, continúa la actividad, se está desarrollando en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras instancias".

El general secretario indicó que "todavía seguimos en el proceso de esta operación para que, una vez concluyendo, se traslade al detenido a donde establezca la Fiscalía General de la República".

En ese sentido, el titular de la Sedena adelantó que "en el transcurso del día podemos dar más información, ya que se haya concluido la operación, el traslado y la puesta a disposición".

Asimismo, confirmó que "hay detenciones".

Respecto al saldo del operativo, Luis Cresencio Sandoval reportó que "hubo alguna agresión por parte de ellos. Tenemos el dato de que hay un herido, pero no es grave, de parte de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas que estaban realizando la operación, pero no es de gravedad, es en un brazo, al parecer. De las Fuerzas Armadas no tenemos nada y de las demás autoridades no tenemos nada, tampoco, no hay heridos".

