Oncóloga acaba con la vida de su bebé y después con la de ella

Una doctora especializada en cáncer y su bebé fueron encontrados muertos en su casa en un presunto asesinato-suicidio, reportaron las autoridades.

De acuerdo con la policía, Krystal Cascetta, de 40 años, entró en la habitación de su hijo y abrió fuego contra el bebé antes de dispararse a sí misma.

La mujer era una respetada especialista en cáncer en el Hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Las autoridades están investigando el incidente, según información de la policía estatal, que dijo que "la escena es consistente con un asesinato/suicidio".

Se cree que la tragedia ocurrió a las 7 de la mañana en la casa de la familia en Somers, una ciudad de 21 mil habitantes en el estado de Nueva York. La médica deja atrás a su esposo Tim Talty, con quien se casó en 2019.

De acuerdo con medios internacionales, el esposo de Cascetta, de 37 años, estaba fuera en ese momento, pero los padres de la mujer estaban dentro de la casa durante el incidente.

En su página de Instagram, Talty había compartido imágenes de los dos en Austin, Texas, cuando dijo que Cascetta había ido a visitarlo cuando comenzaron a salir; él dirige su propia empresa de barras energéticas, llamada Talty Bar, y anteriormente compartió en línea cómo su esposa usó su conocimiento médico y científico para ayudar a asesorar sobre cómo crear el mejor producto.

"Excelencia en la atención clínica"

La doctora fue profesora asistente de medicina en la División de Hematología y Oncología Médica de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.

Según el sitio web de Mount Sinai, Cascetta trató cánceres de mama, huesos, ginecológicos y gastrointestinales.

Su perfil en el sitio web del hospital dice: "La doctora Cascetta está certificada por la junta en medicina interna, hematología y oncología médica. Recibió su título de médico en Albany Medical College, donde fue incluida en la Gold Humanism Honor Society por demostrar excelencia en la atención clínica humanista, liderazgo, compasión y vocación de servicio".

"Como residente, recibió el premio de pasante del año, el premio de humanismo en medicina y el premio Daniel Ross Gold, DO Resident Teacher of the Year".

Un portavoz del Sistema de Salud Mount Sinai dijo en un comunicado proporcionado a NBC News: "La comunidad de Mount Sinai está muy entristecida por la trágica pérdida de una doctora del Sistema de Salud Mount Sinai y su hijo. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de la doctora Cascetta, amigos, colegas y pacientes".

En una biografía sobre Cascetta, fue descrita como una ávida corredora y entusiasta del fitness.

También dice que ser médico "estaba en su ADN", y señala que a menudo se le encontraba de niña envolviendo sus muñecas en gasa, reportó el tabloide "Daily Mail". Cuando estaba en octavo grado, la mejor amiga de su madre falleció de cáncer de mama, lo que se dice que la impulsó a seguir una carrera en medicina. Más tarde se convirtió en investigadora activa de ensayos clínicos de cáncer de mama.

Sus amigos y pacientes la recordaron el sábado por la noche por su compasión.