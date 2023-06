Olivia Rodrigo regresa llena de ira contra su ex, referencias a Crepúsculo y mensajes ocultos en Vampire

Olivia Rodrigó se convirtió con su primer álbum, Sour (2021), en una de las estrellas más importantes de la música. Los temas déjà vu, drivers license y good 4 u, se convirtieron en clásicos instantáneos que ocuparon los primeros lugares de las listas de popularidad.

Después de tomarse un descanso de una intensa promoción, gira internacional y ganar tres premios Grammy, Olivia regresa este 2023 con su nuevo álbum 'Guts', del cual ya salió su primer sencillo 'vampire', con el que la estrella de High School Musical: El musical: La serie, vuelve a desahogarse, sacar su ira y enojo contra su ex.

La compositora hace una catarsis en los 3:39 minutos que dura la canción, la cual empieza lento, como una balada que recuerda al inicio de su carrera musical con drivers license y termina como un tema rock que recuerda a los comienzos de Alanis Morissette y Avril Lavigne. De hecho, parece que hay referencias visuales a videos musicales como Thank U y Don't Tell Me, de las artistas mencionadas.

Rodrigo se libera en la canción que escribió junto a Dan Nigro, genio detrás de temas de Conan Grey, Kylie Minogue y la propia Olivia en su álbum Sour.

En la letra, Olivia usa un lenguaje crítico hacia una persona sin identificar a la que reclama: "bloodsucker, fame sucker, bleedin' me dry like a goddamn vampire".

La canción señala que su ex hizo un estatus social a base de mentiras utilizando a la gente, tal como lo hizo con ella, Olivia usa las metáforas para contar una historia en la que la falta de sinceridad y la manipulación de su pareja la dañaron.

Aunque no menciona a nadie, podría tratarse de DJ Zack Bia, el último hombre con el que se relacionó a Olivia. Al parecer, el rumbo que tomará su segundo álbum tendrá un rumbo similar al de Sour, en donde hablará del desamor.

El álbum Guts de Olivia Rodrigo tiene planeado salir al mercado el próximo 8 de septiembre, contará con 12 canciones nuevas.

REFERENCIAS A CREPÚSCULO

El regreso de Olivia Rodrigo está dando mucho de que hablar en redes sociales; en especial, porque al puro estilo de Taylor Swift, la cantante de drivers license hace uso de las referencias para contar una historia.

Esta vez, se trata de la saga de amor vampírico, Crepúsculo, pues aprovechando la temática de los vampiros, el video musical de vampire hace referencias visuales, en los que la fotografía, los colores, y algunas escenas, recuerdan el amor de Edward y Bella.

Fueron los fans quienes en redes sociales hicieron estos señalamientos; sin embargo, la propia Olivia ha estado compartiendo en sus redes imágenes de Crepúsculo para hacer oficial que se ha inspirado en las películas protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart.