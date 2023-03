Olivia Collins habla de la novela Perdona nuestros pecados y espera pronto venir a Torreón

A lo largo de su carrera artística, Olivia Collins ha recibido muchas satisfacciones, pero hay una en especial que siempre la motiva y es el cariño del público.

"Lo más bonito es el amor de la gente. Lo que hago, lo hago con mucho amor. A todos mis personajes les dejo sellos de amor porque los realizo con toda la pasión posible para que la gente los goce.

"El cariño que me ha dado la audiencia no tiene precio, no tiene valor. Es algo que me llena totalmente. Me respetan bastante. La gente sabe quién soy, independientemente de los personajes que haga, siempre conocen mi manera de ser, mi esencia", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Olivia charló con este diario a propósito de su ingreso a la telenovela, Perdona nuestros pecados, en donde encarna a "Irene", hermana de "Estela" (Erika Buenfil). Se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas.

"¿Cuántos pecados tenemos todos?, muchos, muchos. Es una novela que está muy atractiva desde su título, hasta el elenco, y además todo lo que hace la productora Lucero Suárez, es excelente. Me encanta laborar con ella porque es una mujer súper comprometida con lo que hace y me dio el honor de encarnar a 'Irene'".

Para Collins, ser parte de Perdona nuestros pecados es una oportunidad muy buena para demostrar su versatilidad artística, ya que su rol es el de una mujer empoderada y justiciera.

"Me verán en 50 capítulos. 'Irene' viene con todo, a arrasar y enfrentar al villano, "Armando Quiroga" (Jorge Salinas). Es una mujer decente, de justicia, preparada, que ama a su familia y que es protectora. Trae un as bajo la manga que despejará muchas cosas".

Recalcó Olivia que la química que se ha dado con Buenfil es notable y el público ya se ha percatado de ello. "Erika es 'Estela'. Somos las únicas hermanas, nos queremos muchísimo, aunque 'Irene' vive en Francia porque quería superarse, pero regresa para estar con su hermana".

Olivia se ha caracterizado por aceptar papeles de calidad y que dejen huella, en el caso de "Irene", no podía ser la excepción.

"Es un personaje que no es la villana que comúnmente me dan. Ella sabe lo que quiere, es serena, precisa y controlada. Para mí, es una muy buena prueba de actuación, tuve que medir muchas cosas, como el tono, sin gritar mucho, para que no se viera como una villana. Me encantó el reto, es algo diferente e importante para mí", expresó.

Mientras descansaba por unos momentos de las grabaciones, Collins compartió que la telenovela ha registrado altos puntos de rating y espera que continúe de esa manera.

"Quiero recomendar esta novela porque tiene mucho que ofrecer. De lunes a viernes pasan cosas, todos ahí tienen sus pecados y defienden sus creencias, además de sus complejos.

"El mundo está hecho de seres humanos que no somos perfectos y a veces se nos va el tiempo tratando de encontrar esa perfección, eso es algo común y lo vemos también en esta producción".

FOTO: ESPECIAL

Por otro lado, Olivia Collins mencionó en la entrevista que además de la novela, se encuentra inmersa en una obra de teatro que la tiene muy entusiasmada

"Estoy en la puesta en escena Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve; anduvimos por varias ciudades y seguramente llegaremos a Torreón, Coahuila".

En este mes de la mujer, Collins dio a conocer que ella sí ve avances en cuanto a equidad y derechos.

"Justo en Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Hablamos sobre la diferencia entre hombres y mujeres. Tratamos las relaciones de parejas".

Por último, Olivia reiteró la invitación a los laguneros a que no se pierdan Perdona nuestros pecados.

"No dejen de verla, 100 por ciento recomendada".