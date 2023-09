Ojalá ese gran artista fuera un gran padre: Aracely Arámbula estalla en contra de Luis Miguel

La actriz Aracely Arámbula habló duro y directo sobre Luis Miguel y la poca comunicación que el cantante tiene con sus hijos: "Es deudor alimentario, no tiene comunicación con ellos".

Fue durante la alfombra roja de la puesta en escena de Vaselina que 'La Chule' habló sin ningún tapujo sobre la relación que Luis Miguel tiene con sus hijos Miguel y Daniel, a quienes, presuntamente, no ve desde hace años.

La actriz mencionó que ella en ningún momento le ha puesto trabas al cantante para ver a los niños.

"Eso de que digan que yo no dejo que los vea es mentira. Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo, obviamente va a estar alguien de mi familia, porque, pues no es una persona con la que ellos tengan una comunicación como para yo mandárselos de viaje, no me da tanta confianza, él tiene que tener más acercamiento con ellos", comenzó a decir Aracely Arámbula.

Tras esto, señaló que no por ser un buen artista, tiene que dejar de lado sus responsabilidades como padre.

"Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta, Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. Y cómo es posible que tienen el papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre".

A pesar de los problemas que suele tener con Luis Miguel, la actriz les ha inculcado el respeto y admiración hacia él.

"A mis hijos siempre les he dicho: ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”.

En torno a las preguntas que constantemente suele recibir por parte de la prensa sobre este tema, Aracely ha mencionado que lo ha platicado con sus hijos, con quienes decide qué decir y qué no decir:

“Lo platicamos mucho. Ellos sabían que venía a la alfombra de Vaselina y me dijeron ‘mamá, ten mucho cuidado porque te van a estar preguntando cosas’, pero lo hemos estado platicando y digo ‘¿puedo decir esto?’, ‘sí claro’". También mencionó que a sus hijos no les interesaba ver al cantante debido a que "él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario”.

Al finalizar, Aracely no dudó en despotricar en contra de Luis Miguel por su falta de responsabilidad con sus hijos,

“Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos, pero ahorita yo vengo a divertirme mucho”.

¿Qué opina Aracely Arámbula sobre la relación de Luis Miguel con los hijos de su nueva novia Paloma Cuevas?

“Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. No tengo ninguna comunicación (con Paloma), imagínate, y no por mí, ella no me ha hablado. La conozco muy bien, si es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo, y ella fue madrina por Enrique Ponce. Porque Enrique Ponce es el amigo de Luis, entonces ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la ex mujer de mi compadre".