Ohtani, a Dodgers con histórico contrato

Shohei Ohtani estableció un récord monetario acorde a su singular talento al firmar un contrato por 700 millones de dólares para mudarse a los Dodgers de Los Ángeles.

El acuerdo de 10 años se anunció tras días de especulaciones de que el astro japonés que destaca como bateador y lanzador continuaría su carrera después de seis años con los Angelinos de Los Ángeles.

Su agente, Nez Balelo, divulgó un comunicado la tarde de ayer para anunciar el acuerdo que pone fin a meses de conjeturas que comenzaron incluso antes que Ohtani se declarase agente libre el 2 de noviembre. En días recientes, la prensa y aficionados se dedicaron a rastrear los movimientos de aeronaves privadas y supuestas visitas como detectives para averiguar las intenciones del dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana con los Angelinos.

"Este es un histórico e inigualable contrato para un jugador", dijo Balelo. "Está entusiasmado de iniciar su colaboración y estructuró su contrato para reflejar el compromiso real de ambas partes para el éxito a largo plazo".

El acuerdo es 64% más caro que el récord anterior de 426,5 millones que firmó el jardinero Mike Trout con los Angelinos, el cual inició en 2019.

Su promedio anual de 70 millones es 62% más que el anterior récord de casi 44 millones que compartieron los pitchers Max Scherzer y Justin Verlander que firmaron con los Mets de Nueva York. Su nuevo salario es casi el doble que el que tuvo con los Angelinos.

Es quizá el contrato más grande en la historia del deporte, superando los récords que se cree establecieron Lionel Messi y Kylian Mbappé en el futbol.

"Me disculpo por tomarme tanto tiempo para llegar a una decisión", dijo Ohtani en un comunicado en inglés en Instagram. "Me gustaría expresar toda mi gratitud a todos los involucrados en la organización de los Angelinos y los aficionados que me apoyaron los últimos seis años, así como a todos los involucrados en cada equipo que fue parte del proceso de negociaciones".

"Y a los seguidores de los Dodgers, le prometo que siempre haré lo mejor por el equipo y seguiré dándolo todo para ser la mejor versión de mí mismo", continuó. "Hasta el último día de mi carrera quiero seguir adelante no solo por los Dodgers, pero el mundo del beisbol".

Ohtani se une a una plantilla que incluye a Mookie Betts - al MVP de la Americana en 2018 - y Freddie Freeman - MVP de la Nacional en 2020. Los Dodgers ganaron el Oeste de la Liga Nacional por 10ma ocasión en 11 años antes de perder por barrida ante Arizona en la serie divisional.

Ohtani fue elegido MVP unánime de la Liga Americana en el 2021 y 2023 - fue segundo en el 2022 - ganando este año a pesar de que se lesionó el codo a finales de agosto y el músculo de oblicuo en septiembre.

Antes de que cumpliera 30 años, el 5 de julio, tenía un promedio de .274, con 171 jonrones, 437 remolcadas y 86 bases robadas, así como 39-19 y efectividad de 3.01, con 608 ponches en 481 2/3 entradas.