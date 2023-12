Ofrecerán mastografías gratuitas en el IMSS

Del 6 al 28 de diciembre del año en curso, habrá mastógrafos móviles en unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Región Lagunera de Coahuila.

Se ofrecerán mastografías gratuitas a mujeres derechohabientes mayores de 40 años con el fin de detectar con oportunidad el cáncer de seno así como otras enfermedades de la glándula mamaria.

El calendario que dio a conocer la institución es el siguiente: 7, 12, 14, 18, 20, 22 y 26 de diciembre llegará la unidad móvil al Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 del IMSS de Torreón mientras que el 6 y 21 de diciembre, se brindará servicio en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21 de San Pedro de las Colonias.

El 11, 15 y 29 de diciembre estará el mastógrafo móvil en el HGSZ No. 6 de Parras de la Fuente y el 13 de diciembre, nuevamente en la clínica No. 21 de San Pedro de las Colonias. El 19 de diciembre, se programó la unidad móvil en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 80 y el 27 de diciembre en la UMF No. 66, ambas del municipio de Torreón. Finalmente, el 28 de diciembre, el mastógrafo móvil visitará la UMF No. 83 de Matamoros.

Guillermina Álvarez Santana, coordinadora en Salud Pública del IMSS Coahuila, mencionó que las personas interesadas en este servicio, pueden solicitar informes en su clínica de adscripción a fin de que sean derivadas a la unidad móvil de mastografías más cercana. Si bien, lo ideal es pedir cita con anticipación para poder ser programadas, también se atiende a pacientes espontáneas.

Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico y, de acuerdo con el Seguro Social, en caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años.