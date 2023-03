Ofrecen medicamentos gratuitos en el DIF San Pedro

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) San Pedro ofrece a la ciudadanía el servicio de farmacia gratuita.

La encargada de la farmacia, Mayela Pérez Argumedo, dijo que se entregan los medicamentos a personas de escasos recursos en beneficio de las personas más vulnerables.

“Ofrecemos el servicio a personas que traen su receta dónde verificamos la existencia del medicamento; de la misma manera realizamos labor para conseguir alguno de estos que requieran de manera urgente y el ciudadano no pueda comprarlo por alguna situación”.

Agregó que se cuenta con un número importante de medicamentos que comprende el cuadro básico y se encuentra disponible. Por lo que exhortó a la ciudadanía que tenga fármaco que no use y que no esté caducado, puede donarlo para beneficiar a más personas.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a las 15:30 horas.