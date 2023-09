¡Oficial! Cancelan How I Met Your Father tras solo dos temporadas y se queda sin final

Hulu ha tomado una nueva decisión sorprende y anunció la cancelación de la serie How I Met Your Father, una derivación de la icónica How I Met Your Mother protagonizada por Neil Patrick Harris. La noticia ha dejado a los fanáticos con un sabor agridulce, ya que la serie no resolvió su conflicto principal en la temporada que concluyó en julio.

How I Met Your Father hizo su debut televisivo en 2022 como un spin-off ambientado en el mismo universo que su predecesora. La serie, que juega con la nostalgia, presenta a Kim Cattrall como Sophie Tompkins en 2050 mientras narra a su hijo cómo conoció al padre de él. En 2022, el papel de Sophie es interpretado por Hilary Duff, conocida también por su protagónico en Lizzie McGuire.

El elenco incluye además a Francia Raisa como Valentina, la mejor amiga de Sophie, Christopher Lowell como Jesse Walker, Suraj Sharma como Sid, Tom Ainsley como Charlie y Tien Tran como Ellen Gilbert. Los showrunners de la serie fueron Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, conocidos por su trabajo en This Is Us, y los creadores de How I Met Your Mother, Carter Bays y Craig Thomas, quienes también fueron productores ejecutivos, junto con la directora Pamela Fryman.

La segunda temporada, que se estrenó este año, dividió sus veinte episodios en dos partes. La serie aún no había respondido a la pregunta central de la trama: ¿quién es el padre del hijo de Sophie?, y ahora, con la cancelación de How I Met Your Father, los fanáticos quedan en incertidumbre sobre el destino de esta historia.

Sin embargo, aunque la trama principal de How I Met Your Father queda sin resolver, los seguidores de la serie podrían movilizarse para presionar al equipo de producción a través de una campaña similar a la que salvó la serie Warrior Nun, después de ser cancelada por Netflix.

La cancelación de How I Met Your Father deja 30 episodios desde su debut en 2022, y los fanáticos pueden ver las dos temporadas en Star+.