Odín Dupeyrón regresa a la Comarca Lagunera con su monólogo

El actor Odín Dupeyrón se reporta listo para volver a la Comarca Lagunera.

El artista ofrecerá en el Teatro Nazas de Torreón su exitoso monólogo, ¡A vivir!, el próximo 18 de agosto a las 20:30 horas. La venta de boletos ya comenzó en taquillas del Nazas y en el sistema Newticket.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, el actor aprovechó para definir con exactitud de qué trata ¡A vivir! “Es un monólogo sobre un personaje que se llama ‘Marciano’, no es una experiencia ni un conteo de pasos para ser feliz. Les aclaro que no soy un motivador.

“Es una obra que es divertida. Cuento una historia con principio, fin, climax y desenlace; está tan bien hecha que por eso llevamos más de 17 años en cartelera”, comentó el artista.

En esa misma charla, Dupeyrón manifestó que la pandemia no cambió su vida, como ocurrió con muchas personas, sin embargo, sí afectó su economía en gran medida.

“La verdad es que yo ya apreciaba la vida. Llamaba ami gente, apreciaba a mis amigos. La gente aprendió que somos frágiles, pero yo ya sabía que somos frágiles; la pandemia no me enseñó, solo me dejó pobre y sin trabajo, pero lo demás ya lo sabía”, dijo Odín Dupeyrón.