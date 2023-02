'Obras resolverán conflictos viales', asegura gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que el problema actual de Torreón es de movilidad y que las dos obras que se plantean resolverán conflictos viales importantes en la ciudad, en términos del Sistema Vial Cuatro Caminos y el Paso Villa Florida.

Señaló que el Sistema Vial Cuatro Caminos se veía sumamente complejo y costoso pero ya se está realizando y con recursos propios del Gobierno estatal, luego de los recortes presupuestales del Gobierno federal para Coahuila.

"Nos quisieron ahorcar pero les salió contraproducente porque lo hicimos solitos, tengo al menos una obra emblemática por región", expresó el mandatario.

Refirió que la disciplina financiera en el manejo de los recursos es lo que da oportunidad al estado de hacer muchas cosas.

"Me comprometí a no pedir prestado, ya casi me voy y no he pedido prestado a ningún banco", comentó, "no se incrementó la deuda de Coahuila sino que mejoramos, incluso, la calificación crediticia".

Dijo que se mejoraron los ingresos del estado, pues ahora Coahuila capta 9 mil millones de pesos en ingresos propios, cuando al inicio de su gestión eran 3 mil 800 millones por año.

"Nos deja un margen para proyectos que necesita la ciudadanía", dijo el mandatario estatal.

Riquelme Solís explicó que solamente este año en Torreón habrá de ejercerse en obras, que representarán en su conjunto una inversión del orden de los 700 millones de pesos y que significarán, a nivel regional, el cierre de su gestión.

PLAN B

Por otra parte, tras las concentraciones que se realizaron contra el Plan B de la Reforma Electoral, el gobernador recordó que su administración y varios municipios de la entidad promovieron controversias constitucionales contra las disposiciones.

"Es una iniciativa retrógrada para nuestra democracia y la manifestación que se dio, en un gobierno normal sería de poner atención al clamor ciudadano", comentó, "aquí fue distinto, hay incluso insultos y calificativos a quienes asistieron a la marcha".

El mandatario confió en que la Suprema Corte de Justicia dé un revés al Plan B, pues dijo que "si no, se le van a estar ocurriendo muchas reformas como el Plan B y que, de alguna forma, tratan de pasar con la mayoría del Congreso o con la mayoría del Senado, no así cuando se requieren las dos terceras partes".

El gobernador reiteró su respeto y respaldo a las concentraciones de la ciudadanía para la defensa de la democracia.