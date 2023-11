Obra del artista austriaco Stefan Sagmeister llega al Museo Arocena de Torreón

Reconocido a nivel mundial por su trabajo como diseñador y director de arte, el austriaco Stefan Sagmeister expondrá sus creaciones en el Museo Arocena a partir del jueves 16 de noviembre. La exposición titulada “Beautiful Numbers / Belleza en cifras”, se compone por pinturas de género del siglo XIX con intervenciones: incrustaciones, lienzos bordados, pósteres e impresiones lenticulares.

El autor invita a hacer una lectura, a través de la visión a largo plazo, para cuestionarse cuántos aspectos de la humanidad presentan mejoría.

Nacido en Bregenz, Austria, en 1962, Sagmeister se distingue por su transgresor manejo del humor. Estudió Diseño Gráfico en la University of Applied Arts de Viena y más tarde en el Pratt Institute de New York. Fundó Saigmester Inc, en 1993.

Tiene cinco nominaciones a los premios Grammy y en 2001 ganó uno gracias a su trabajo en el set-box de la banda Talking Heads. Ese mismo año reunió todo su trabajo en un libro titulado Made You Look.

El austriaco ha tenido clientes que van desde David Byrne, Lou Reed, The Rolling Stones y la artista japonesa Mariko Mori.

La inauguración de “Beautiful Numbers / Belleza en cifras” acontecerá a partir de las 19:00 horas de este jueves en el Museo Arocena. También habrá fiesta de apertura con Dj Neto y Andrea Sicsik.