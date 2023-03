A unos días de que se conmemorara el Día Internacional Mujer, la actriz, Jessica Díaz, dice que sí ha visto avances en torno a derechos, pero está consciente de que falta bastante camino por recorrer.

"Creo que ya hemos avanzado, pero no podemos cantar victoria al 100 por ciento. México es un país que se inclina a tendencias machistas. Yo apoyo la igualdad de género, yo creo que todos somos iguales.

"Estoy a favor de que luchemos por la igualdad, mas no deseo que ahora nos creamos mejores que los hombres. El amor y el respeto son mi bandera. Debemos respetarnos unos a otros con amor", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Jessica habló con esta casa editora a propósito del estreno de la telenovela Pienso en ti, que recién comenzó por Las Estrellas y que trajo de vuelta a los melodramas a Dulce María.

"Me siento contenta, emocionada y nerviosa, no les voy a mentir, pero son esos nervios ricos, porque siento una gran responsabilidad al llevar la batuta del personaje antagónico de la historia, la villana es una responsabilidad en mí; los espectadores, o me amarán o me odiarán".

En la trama, la artista encarna a "Jeanine", quien le hará la vida imposible a "Emilia" y "Ángel", Dulce María y David Zepeda.

"Los villanos son entrañables y además se divierten más y hacen cosas que no están bien entre los seres humanos, pero creo que son entrañables y el público no los olvida; tengo en mis manos un personaje de esos que te marcan o te construyen una carrera, y es que 'Jeanine' se hizo de una forma muy rica, profunda y cero lineal".

En ese sentido, Díaz informó que "Jeanine" es una mujer aparentemente muy segura de sí misma, es modelo.

"Es talentosa, ella canta, sin embargo, es muy floja, ya que no le gusta trabajar, por lo tanto, ella quiere llegar a la fama por el camino fácil, por lo rápido. Le da pereza tocar puertas y es por eso que va tomando decisiones equivocadas de por vida y se hace cómplice de 'Federico' (Alexis Ayala)".

Las tablas de Ayala, han ayudado a Jessica y cómo no, si él cuenta con bastantes años de trayectoria y un curriculum extenso.

"Alexis es increíble. Estar en el set con ese hombre es una cátedra de actuación. Le he aprendido mucho técnicamente. Su carrera es inmensa y es un señor sencillo, siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros".

Jessica compartió que Pienso en ti de igual manera le permitirá sacarle provecho a su faceta de cantante.

"La música me apasiona y es mi sueño más grande en la vida. Al hacer esta novela tengo la bendición de compaginar con la cantada. Dentro de la historia, canto y eso me fascina".

Díaz informó que no se puede quejar, pues ha pasado de proyecto en proyecto, lo que refleja su profesionalismo. "La verdad es que he tenido la fortuna y bendición de Dios de que no he dejado de trabajar en periodos largos. He tenido bastante versatilidad en mi trabajo".

Vía telefónica, la nacida en Culiacán, Sinaloa, mencionó que desde pequeña se dio cuenta de que la "artisteada" es y será lo suyo.

"Yo a los 18 años me mudo a la Ciudad de México en busca de un sueño. Siempre tuve en la mente en lo que quería, jamás tuve un plan B. Estudié en el CEA y ahí comenzó todo. Me he caído, sí, pero también he tenido muchos éxitos", finalizó.