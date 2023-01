Nutrióloga de Jorge Salinas reconoce sí hubo beso y coqueteo

Jorge Salinas rompió el silencio, después de que se filtraran fotografías en las que aparentemente está besándose con su nutrióloga, por lo que aseguró que no ha faltado a su matrimonio ni a su familia, la cual dijo amar profundamente, además, agregó que no ha tenido comunicación con Anna Paula Guerrero, sin embargo, ella ha vuelto hablar y sigue reconociendo que hubo coqueteo y también beso.

A poco más de una semana que se publicaran fotografías del actor en compañía de Anna Paula Guerrero, su nutrióloga, en las que aparentemente están besándose, el actor habló frente a los medios de comunicación, a propósito de la presentación de "Perdona nuestros pecados", la nueva telenovela que protagoniza a lado de Erika Buenfil.

Las declaraciones del actor de 54 sorprendieron, debido que, a raíz del escándalo mediático que produjo la supuesta infidelidad de Salinas a su esposa, la también actriz Elizabeth Álvarez, se había especulado que Jorge no ofrecería ninguna entrevista que no fuera a Televisa, su televisora, la cual se encargaría de abocarse al tema de su nuevo protagónico, sin embargo, se decidió a hablar del tema.

De esa manera, Jorge Salinas, frente a decenas de cámaras, micrófonos y grabadoras, indicó que sentía un profundo amor por su esposa y sus mellizos; Máxima y León:

"Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático. Tengo puro respeto a mi familia, respeto a mí y amor por ellos ".

Además, el actor mexicano descartó cualquier tipo de vínculo amoroso con Guerrero que, según lo que se ha dicho, comenzó a tratarlo luego de los problemas que atravesó con su columna vertebral, motivo por el que sus especialistas le recomendaron que bajara de peso.

"Yo no he tenido, ni tengo ni una relación extramarital, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio", indicó.

Sin embargo, dichas declaraciones contradicen la versión de su nutrióloga quien ha reconocido que el actor sí la besó y la coqueteó, aunque justificó que dicho comportamiento fue derivado por el hecho de que el actor "se encontraba dentro de su papel", argumento que ha sido muy criticado en las redes sociales.

En este contexto, "Venga la alegría" entró en contacto esta mañana con Anna Paula que decidió volver a contar su parte de la historia, tras las declaraciones que Salinas realizó en la conferencia de prensa que presidió ayer, en la que la nutrióloga se mostró mucho más hermética de lo que había hecho desde hace ocho días.

Cuando se le preguntó a la nutrióloga acerca de su postura dijo, como el señor Jorge Salinas dijo que sería mejor que se revelara el video para aclarar la situación, pues las imágenes podían esclarecer con mayor precisión lo que verdaderamente había pasado la tarde en que fueron captados juntos por un paparazzi.

Además, expresó que para ella era nuevo manejar a los medios y hacerlo sola, pues en algo que coincidió con las declaraciones de Salinas es que, desde que se dio a conocer la noticia, no se han comunicado.

"Los medios son nuevos para mí, estuve sola para enfrentar esto. No ha habido ningún tipo de comunicación, no hay nada más que una relación médico-paciente" y prosiguió expresando que, si el actor negaba lo que había pasado, ella ya no contradeciría esa versión: "No quiero hablar más del tema, si sí si no, si el señor Salinas dice que no, que se quede así".

Sin embargo, Flor Rubio y su equipo insistió, al decirle que ella había dicho anteriormente que sí había existido un coqueteo y, posteriormente, un beso, hecho que no negó, pero en el que tampoco quiso ahondar.

"Siempre me dirijo con la verdad, es una característica que debe tener una persona".

Y aunque confirmó que hubo beso e infidelidad, prefirió callar al considerar que "finalmente él es la figura pública; como él mencionó, él se va a hacer cargo de sus actos y pues y yo también".

Finalmente, aclaró que si bien, el actor ya había tenido un comportamiento coqueto para con ella, el beso de la fotografía fue el único que llegaron a darse: "Yo me estaba despidiendo y fue por eso que, luego de esa ocasión, no volvimos a hablar (…) Esto llegó más lejos de lo que yo me imaginé", destacó.

En lo que respecta a Elizabeth Álvarez que, hasta la fecha, se ha mostrado hermética, pues no ha querido hacer ningún pronunciamiento público, cuando la prensa le preguntó por ella, Salinas prefirió no emitir ningún juicio por su esposa. También destacó que, si bien, por el momento no pensaba realizar ningún proceso legal contra la revista que publicó las fotos, sí aclaró que tomaría en cartas en el asunto en caso de que su hija e hijo se convirtieran en víctimas de "este tema mediático", como el mismo lo denominó.