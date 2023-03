'Nunca me quedo con las ganas de hacer nada'

Elegir la especialidad en Ginecología y Obstetricia fue fácil para la doctora Selene Rivera Narváez cuando cursaba sus estudios de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Durante la realización de su servicio en Medicina Reproductiva en el Hospital Universitario de Monterrey, Rivera se dio cuenta del problema de infertilidad que se presentaba en ese entonces y que, según su perspectiva, visualizaba aumentaría con el tiempo.

Hace diez años egresó de la subespecialidad y desde entonces se dedica a la medicina reproductiva, recibiendo en su consultorio del Hospital Green Care a mujeres que buscan atención especializada.

“Veo toda la cuestión femenina, patologías femeninas y el embarazo. El 90 por ciento de mi consulta es medicina reproductiva, que son pacientes con infertilidad, que desean conocer o elegir el sexo del bebé, así como parejas femeninas que desean uno”, explica Selene.

Su experiencia como mamá la ha ayudado a ser aún más empática con las mujeres que llegan a su consultorio buscando la oportunidad de ser madres de hijos deseados. Apoyándolas en todo momento y animándolas a seguir responsablemente los tratamientos.

“Sí creo que el hecho de ser mamá me ayuda a ser diferente en la manera en que yo pudiera llevar mi consulta o en la manera que trato de entender a la paciente, porque yo soy muy feliz con mis hijos, siendo mamá, entonces me enfoco en que la paciente logre su sueño de serlo”, afirma la ginecóloga.

La especialista ha logrado unir su vida personal y profesional en armonía, atendiendo los retos del día a día, pero disfrutando desde la atención a su familia, pasando por su profesionalismo en el consultorio, así como la satisfacción de trabajar en sus objetivos personales, como estudiar la licenciatura en Derecho.

“Yo quería ser abogada, pero me decidí por medicina. Aunque ya estoy a un año de terminar la licenciatura en Derecho. No me iba a quedar con las ganas de hacerlo porque no soy así. A mí me gusta que si quiero hacer algo, lo voy a hacer, me cueste lo que me cueste. La medicina y la abogacía van completamente de la mano y hay mucha área de oportunidad en el área reproductiva para aplicar la abogacía”, expresa Rivera Narváez.

La especialista en fertilidad motiva a otras mujeres que creen que no pueden tener una vida personal y profesional exitosa en la misma medida.

“Yo nunca he pensado que algo es difícil, lo difícil es no hacerlo. Y siempre le digo a mis pacientes y a mis estudiantes eso. El día tiene 24 horas y puedes hacer mil cosas. Cuando uno quiere, se puede”.