'Nunca lo he visto', Leslie Shaw niega ser la 'tercera en discordia' entre Thalía y Tommy Mottola

El fin de semana se viralizó la noticia de la crisis en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola, quienes cumplieron 22 años de casados a inicios de diciembre, sin embargo, el distanciamiento entre ellos en redes sociales alimentó la versión que señala una supuesta infidelidad del productor con la cantante peruana Leslie Shaw.

Aunque ni Thalía ni Tommy se han pronunciado al respecto, Leslie sí ha hablado y responde a quienes ya la llaman "Casio" en las redes, en referencia a la nueva canción de Shakira "BZRP Music Sessions #53", en la que habla de la infidelidad de Piqué y con Clara Chía y se compara son ella diciendo que cambió un Rolex por un Casio.

En el programa peruano Magaly TV, la conductora admite que el hecho de que Thalía no haya publicado algo con su esposo en sus redes desde hace semanas, sí es muy sospechoso y da a pensar que algo ocurre entre la pareja.

Y aunque Leslie dijo que cualquier matrimonio puede tener crisis, pues esto es normal, aseguró que ella no tiene nada que ver con dicha separación. La cantante años negó ser la "tercera en discordia", y aseguró que siente mucho respeto por Thalía, con quien grabó hace dos años el video "Solteras".

"Súper linda (Thalía), ella comenzó a comentar mis fotos, comenzamos a conversar en redes, yo le mandaba música, siempre ha habido un respeto", expresó.

Sobre el esposo de la intérprete de "Amor a la mexicana", Shaw afirmó que no lo conoce en persona, que nunca lo ha visto, ni cuando trabajó con Thalía, pues él nunca apareció; se mostró confundida de por qué la han relacionado con Tommy; contó cómo su papá la llamó por teléfono consternado preguntándole qué es lo que había ente ella, de 33 años, y él, de 74.

"Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto, yo he ido a varios eventos de la disquera, he conocido a Emilio Estefan, a Juanes, a un montón de gente, pero a él nunca en mi vida, entonces, cuando salió el TikTok, dice '¿qué?'; encima estaba feliz saliendo de mi clase de pole dance y mi papá me manda el TikTok y me dice 'qué guardadito te lo tenías'", recordó.

"¿A mí por qué me meten?, ¿yo qué tengo qué ver?", reiteró la cantante, quien tiene novio y asegura que se casará pronto; su novio la ha aconsejado que aproveche el momento de fama para lanzar de una vez su nuevo disco, el primero de forma independiente.

Leslie Shaw repitió que respeta a Thalía y que seguramente conocer a Tommy Mottola no es cosa fácil, por el hombre tan ocupado que es: "A ella obviamente que la respeto, es Thalía, no es cualquiera", expresó la peruana.