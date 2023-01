Nuevo libro de Alfredo Castro, una mirada que versa en el vacío poético

Dentro de la Colección Viento y Arena que ha lanzado el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), el poeta Alfredo Castro publica el poemario De a poco la mirada se queda vacía. Se trata del segundo libro del joven autor, quien en esta ocasión ha abogado por condensar una obra menos personal pero, al mismo tiempo, más profunda que la anterior.

Actualmente, Castro imparte clases de humanidades en una preparatoria y en este martes tuvo la oportunidad de leer cuentos de Oscar Wilde a niños de primaria. Entra con su mochila y una corbata negra termina por acentuar el azul petróleo de su camisa arremangada. “Les leí el Fantasma de Canterville, es muy divertido para los niños”.

Relata que su mirada detonó hace meses, cuando hojeaba un periódico local y lo detuvo una nota sobre el aniversario de la matanza en la quinta Italia INN, ocurrida en julio de 2010. Quería hablar de reflejos, no sólo físicos, sino espirituales.

“Intenté hacer eso, conversar, dialogar con el hecho, con la noticia, con la crónica y trasladarla a mi lenguaje. Eso mismo lo repliqué en toda la primera sección del libro, que intentaba dialogar y poner sobre la mesa el hecho periodístico, y la sensibilidad poética”.

El primer poema surgió en abril del año pasado: “y todavía se puede escuchar / la música saliendo de las paredes / el acordeón que se expande en la memoria”, dictan los versos inaugurales del libro. Se puebla así una memoria social que al mismo tiempo es exprimida hasta quedar vacía.

“El libro busca hablar de esa herida, de esas heridas que son aperturas en el cuerpo o en el alma, que de algún modo van drenando algo de espíritu”.

La segunda parte del volumen alberga poemas donde las imágenes sobre la mirada, los espejos y los reflejos generados en superficie, son las protagonistas. Surgen contrastes, objetos o situaciones que colindan en lo opuesto, pero que logran similitud hasta que el poema reside entre dos cristales.

“Creo que el libro es mucho menos personal que el primero. En Estar de paso estaba transcribiendo lo que veía a través de la ventana de un camión. Pero en este libro no, más bien creo que hay menos de mí. Es un libro menos personal, pero que curiosamente me afectó mucho más. Estaba muy sensible cuando escribí el libro, realmente había cosas que me ponían tenso y tal vez es por eso, porque no estaba allí yo, era realmente otra voz la que estaba dictando el libro”.

Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Alfredo Castro Muñoz ha recorrido ya parte del sendero poético a sus 24 años de edad. Se trata de un camino infinito donde el poeta no toma descanso, pues se encuentra escribiendo lo que podría ser su tercer libro.

El IMCE ha organizado una primera presentación para De a poco la mirada se queda vacía. El evento acontecerá este jueves 19 de enero, a las 19:00 horas, en las instalaciones de la dependencia municipal (avenida Juárez esquina con calzada Colón). Jaime Muñoz Vargas y Marco Antonio Jiménez Gómez del Campo acompañarán al autor.