Nuevamente allanan propiedad de Draslovka en Gómez Palacio

La empresa Draslovka dio a conocer que la madrugada del martes, personal de vigilancia situado en el predio propiedad de la empresa en la comunidad de Dinamita, del municipio de Gómez Palacio, identificó a dos personas transitando en un camión de carga, con capacidad de 3.5 toneladas, al interior de las instalaciones.

A raíz de este evento, su personal dio aviso al número de emergencia 911 y los individuos fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal, y puestos a disposición del Juzgado Cívico de Gómez Palacio, por lo que se reconoció la pronta acción de las autoridades.

Durante el transcurso del mismo martes, la compañía interpuso la denuncia correspondiente por los delitos de allanamiento, robo y amenazas (carpeta de investigación CDI/FGE/R2/LRD/04413/23, Folio: LRD-2023-006261) ante la Fiscalía del Estado de Durango, siendo asignada la carpeta de investigación a la unidad de investigación especializada en delitos de robo.

La empresa señaló que gracias a la intervención del Gobierno de Durango, el pasado 24 de agosto la propia compañía pudo acceder a su predio después de haber sido despojada del mismo durante 12 meses por integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua. Con ello, se retomaron las labores de desmantelamiento y vigilancia de los activos e inversiones de la compañía.

Cabe recordar que desde la recuperación del predio se han estimado daños y robo a equipo industrial de alta tecnología que superan los 30 millones de dólares, hechos por los que ya también se han realizado las denuncias correspondientes.

"Lo anterior no es suficiente para que los grupos criminales de la región se abstengan de continuar con el robo de nuestras instalaciones. Nuestra planta no está en la zona conurbada del municipio de Gómez Palacio, pero no reconocemos que esto signifique que la zona sea tierra de nadie. Draslovka México hace un llamado a las autoridades competentes, municipales y estatales, a cumplir con el apego a la ley, para garantizar la seguridad de nuestro personal, así como permitir que se recuperen equipos y maquinaria de su propiedad. Y reiteramos la necesidad de la remoción de los campamentos adyacentes al acceso a nuestra propiedad, ya que sigue latente el peligro para la seguridad de las personas y se obstaculizan nuestras operaciones", expuso la empresa mediante un comunicado.