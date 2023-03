Hoy Diego Cocca hace su debut como entrenador de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de futbol se enfrentará esta tarde a Surinam, en Paramaribo, en partido que comenzará a las 18:00 horas y marca el inicio de la era del argentino Diego Cocca como seleccionador rumbo a la Copa Mundial de futbol del 2026.

Después del fracaso en Qatar 2022, en el que los mexicanos fueron eliminados en primera ronda luego de siete mundiales consecutivos presentes en octavos de final, Cocca fue elegido como seleccionador, con la encomienda de que el 'Tri' sea protagonista en el próximo Mundial y su primera prueba es este duelo dentro de la Liga de Naciones de Concacaf.

SIN ELIMINATORIAS

Al ser una de las tres sedes de la justa, México está clasificado al certamen del 2026 y a Cocca solo le quedará la opción de poner el equipo a punto en la Copa América, la Copa Oro y otras competiciones, al no tomar parte en la eliminatoria.

El camino de Cocca al frente de México arrancará esta tarde en la Liga de Naciones de Concacaf, en la que su selección, decimoquinta de la clasificación de la FIFA, visitará a los surinameses, situados en el lugar 139 del ránking.

Cocca asumirá ese partido y el del próximo domingo ante Jamaica con una mayoría de jugadores de la liga local y cinco figuras involucradas en ligas europeas: los defensas Julián Araújo, del Barcelona B; Gerardo Arteaga, del Genk belga; y Johan Vásquez, del Cremonese italiano; el centrocampista Erick Gutiérrez, del PSV; y el delantero Santiago Giménez, del Feyenoord, ambos de la liga neerlandesa.

Los mexicanos ocupan el segundo lugar de su grupo con una victoria, un empate y cuatro puntos, uno menos que el líder Jamaica, que tiene un partido más.

Dirigido por el argentino Gerardo Martino, México derrotó por 3-0 a Surinam como local en el Estadio Corona y empató 1-1 en su visita a Jamaica, al que recibirá el domingo, en el cierre de las acciones en el grupo A.

Dirigidos por Aron Winter, los surinameses tratarán de imponer condiciones en el Frank Essed Stadion para cerrar el torneo de la mejor manera, luego de haber sido vencidos como visitantes 3-1 por Jamaica y 3-0 por México, y de empatar en casa 1-1 con Jamaica.

Con un medio campo liderado por Kelvin Leerdam, del Galaxy de Los Ángeles de la MLS, y con el delantero Gleofilo Vlijter, los surinameses tratarán de hacer daño a México, aunque el seleccionador Winter solo intentará atacar después de garantizar la defensa.

COCCA QUIERE ESTILO

Diego Cocca, seleccionador de futbol de México, dijo ayer que aspira a que su equipo tenga en su gestión un estilo de juego agradable que empezará a mostrar este jueves ante Surinam.

"La forma es importante para que el resultado venga. Tenemos una forma para ganar, no comparto el ganar como sea. Es la forma de la Selección que la vamos a encontrar entre todos", explicó en la rueda de prensa previo al duelo entre el Tri y Surinam, que marcará el debut de Cocca en el banquillo del equipo.

Cocca fue nombrado el pasado febrero seleccionador de México, en sustitución del argentino Gerardo Martino; Cocca alcanzó sus más grandes éxitos con un estilo defensivo que hizo bicampeón al Atlas.

"Uno se pone presión si piensa en todo lo malo que puede pasar y yo por mi forma de pensar, prefiero imaginar todo lo bueno que puede pasar y eso es que estamos empezando un proceso, que estamos en la Selección y que tenemos tres años y medio para encontrar a los mejores jugadores para que lleguen al Mundial", añadió el estratega.

El duelo ante Surinam es el penúltimo de México en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, el último será este domingo cuando reciba a Jamaica en el Estadio Azteca.

Cocca convocó para estos partidos a 34 jugadores, 22 de los cuales viajaron a Surinam y los demás, entre los que están la base de Qatar 2022, se quedaron concentrados en Ciudad de México para prepararse para el duelo ante Jamaica.

"Aquí no hay selección A, B o nada. Acá es la selección de fútbol de México y cada partido es importante. En cada partido me deben mostrar que quieren participar con la selección de México. Vamos a exigirlo y pedirlo", sentenció.

"BEBOTE", ILUSIONADO

Por su parte, Santiago Giménez dijo estar muy ilusionado por esta nueva experiencia en Selección. "Muchos ya saben lo que significa para mí el estar acá, es un orgullo y le agradezco a Dios que me permita estar aquí".

Referente al rol que va a asumir en el equipo mexicano, el delantero comentó que dependerá del director técnico, de los gustos y del desempeño de cada uno con su club. "Sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México". El delantero, agregó que quedar fuera del Mundial de Qatar lo entristeció, aunque consideró que fue una decisión correcta. "La verdad, somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien puedo decir que me dolió un poco la decisión, el no poder ir, también" dijo, "todo lo dejé en manos de Dios, así que sé que fue la decisión correcta, gracias a ello, ahora me estoy preparando, porque sé que tengo que aportar mucho de mí para poder estar en este proceso y en el siguiente mundial".

Por último, destacó el nivel que tienen los jugadores de Surinam que participan en la Liga de Holanda. "Conozco a muchos jugadores, porque también es cierto que hay mucha gente de Surinam en Holanda, tengo compañeros en el Feyenoord que son de acá y son jugadores de otro nivel, la verdad, bastante buenos. Creo que Surinam en el fútbol podría ser una potencia si muchos jugadores de Holanda vinieran a jugar aquí", finalizó.