Nuestro Recomendado para leer

Escrita como una obra de teatro en la que los actores improvisan y crean una atmósfera que se va tornando opresiva y por momentos delirante, La sombra del sol explora los rincones oscuros de la condición humana.

En esa puesta en escena el director, Eugenio Cortina, lleva al extremo su idea de que “el teatro es una mente y nosotros los intérpretes de un drama que jamás acabaría aun cuando estallara el mundo”.

Los histriones están atrapados en un supermercado; no saben qué catástrofe los ha condenado a permanecer en ese lugar donde viven y escuchan historias inquietantes, revelaciones de quienes se saben perdidos y no sienten recelo al contar sus secretos. El director los incita a no detenerse, aun cuando sabe que el tiempo se agota para todos, que la humanidad tiene los días contados.

La sombra del sol, parte final de la trilogía iniciada con Nostalgia de la luz y continuada con El libro de las pasiones, deslumbra con la prosa y el oficio de Mario González Suárez para crear situaciones y personajes intensos, algunos tan ridículos como el gerente del supermercado, que aun en esas circunstancias –la llegada del apocalipsis– defiende con celo inaudito los intereses de la empresa y emprende el inventario de lo que se va consumiendo.

El horror, el egoísmo, la solidaridad, el agobio ante el futuro son algunos de los temas abordados en esta historia en la que hombres y mujeres son víctimas del desasosiego y ninguno es capaz de advertir la línea que divide la realidad de la ficción, quizá porque no existe.

SOBRE EL AUTOR

Mario González Suárez (Ciudad de México, 1964) fue becario del Centro Mexicano de Escritores. Ha publi-cado, entre otras obras, De la infancia, novela adaptada al cine por Carlos Ca-rrera; El libro de las pasiones, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura “Gilberto Owen” 1997 y el Premio Nacional de Literatura “José Fuentes Mares” 2001; Paisajes del limbo.

Una antología de la narrativa mexicana del siglo XX; Marcianos leninistas; Nostalgia de la luz; La sombra del sol; Dulce la sal; A wevo, padrino. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2001. Parte de su obra ha sido traducida al alemán, el francés, el inglés y el esloveno. Fue ganador del Premio Internacional de relato Emecé/ Zoetrope 2002. Es director fundador de la Escuela Mexicana de Escritores (EME).