Gioia nos presenta una introducción al arte de escuchar jazz: la estructura de la música, los cimientos de la improvisación, y las estrategias de escucha que ayudarán al lector a amar el jazz durante el resto de su vida. Un recorrido por los autores, los artistas, los temas, las versiones y los sonidos que le abrirán las puertas del jazz.

Uno se acerca al jazz como a un club cerrado, sin conocer las reglas ni saber dónde está la puerta. ¿Qué grabaciones o qué discos son los básicos para el principiante? ¿Y qué estilos o qué épocas? ¿Qué distingue el jazz de Nueva Orleans del de Chicago? ¿Y es mejor empezar por Duke Ellington o por Miles Davis?

Ted Gioia, uno de los expertos más reconocidos del mundo del jazz, se ha hecho todas esas preguntas como un recién llegado, y las contesta en este libro útil y divertido, que recorre las grabaciones, los temas, los estilos y los grandes hitos del jazz clásico? atreviéndose al final a recomendar a los jóvenes talentos del futuro. Un libro que le abrirá las puertas a los mejores clubes de jazz del mundo.

“Gioia no podría haber hecho mejor trabajo. Gracias a él, es posible que el jazz encuentre nuevos devotos” ( Uno se acerca al jazz como a un club cerrado, sin conocer las reglas ni saber dónde está la puerta. ¿Qué grabaciones o qué discos son los básicos para el principiante? ¿Y qué estilos o qué épocas? ¿Qué distingue el jazz de Nueva Orleans del de Chicago? ¿Y es mejor empezar por Duke Ellington o por Miles Davis?

Ted Gioia, uno de los expertos más reconocidos del mundo del jazz, se ha hecho todas esas preguntas como un recién llegado, y las contesta en este libro útil y divertido, que recorre las grabaciones, los temas, los estilos y los grandes hitos del jazz clásico? atreviéndose al final a recomendar a los jóvenes talentos del futuro. Un libro que le abrirá las puertas a los mejores clubes de jazz del mundo.

SOBRE EL AUTOR

Ted Gioia (Palo Alto, California, 1957). Músico, compositor, crítico, historiador, profesor, pianista y productor de jazz, Gioia se crío en California, y comenzó a dar clases de jazz en la Universidad de Stanford antes incluso de licenciarse. Su primer libro: The Imperfect Art: Reflections on Jazz and Modern Culture ¿ (1988) fue recibido con entusiasmo por la crítica y los lectiores. Su Historia del Jazz (Turner, 2002) se considera el título de referencia para los amantes de esta música. Ganador del premio ASCAP-Deems Taylor.