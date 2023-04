Glinka es la adorada perrita de la familia Genauer, que tras una vida alegre y amorosa ha llegado al final de su existencia, por lo que principalmente las pequeñas Gabriela y Ana Luisa deben prepararse para decirle adiós. Sus padres María y Xavier, además de su propia despedida de la perrita, intentanayudar a sus hijas a entenderlo, como cuando su madre les explica: «Con el paso del tiempo las vidas terminan. Así pasa con las velas cuando la lumbre se come la cera y se derriten, con los árboles que crecen durante años y luego se secan, con las moscas cuyas vidas finalizan en quince días o con las pelotas de futbol, las cuales, después de tantas patadas, se ponchan…».

El conmovedor texto de Arnoldo Kraus dialoga de manera impecable con las hermosas ilustraciones de Alejandro Magallanes, dando como resultado un libro para niños de todas las edades, muy apto para que de manera lúdica y ligera puedan junto con sus padres adentrarse en una sentida historia sobre los misterios de la vida y su temporalidad.

SOBRE LOS AUTORES

Alejandro Magallanes nació en la Ciudad de México en 1971. Se dedica a jugar y trabajar con letras e imágenes, a veces encargados por alguien y otras tan sólo por puro gusto. A la fecha ha escrito diez libros para niños, tres de poesía, una novela y libros de artista. No piensa que una imagen valga más que mil palabras, ya que mil palabras combinadas entre sí crean aproximadamente seis millones de imágenes (por decir una cifra). Cree que si alguna imagen se vuelve imborrable en tu memoria no podrás definir con palabras la emoción que te provoca. Arnold Kraus es édico y escritor. Profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. Colabora cada semana en el periódico El Universal, mensualmente en la revista Nexos donde además mantiene el blog semanal Bioéticas. En Sexto Piso ha publicado Recordar a los difuntos (2015) y Quizás en otro lugar (2016). En colaboración con Vicente Rojo, Apología de las cosas (2016) y Apología del polvo (2017). En 2018 publicó junto con Alejandro Magallanes el libro No eran letras, eran hormigas.