“Bien afianzada en la misma hondura moral, agudeza psicológica, sofisticación estética e infinita veracidad que esperamos tanto de las buenas novelas como de los buenos lectores, Gornick podría escuchar lo que una pareja de viejos amigos se dice de pasada durante la cena en un restaurante chino y detectar un inequívoco cambio en el Zeitgeist”, Elizabeth Frank, The New York Times Book Review Vivian Gornick lleva años desarrollando un formidable diálogo entre la literatura y la vida.

La escritora estadounidense alberga la convicción de que la lectura es una forma de autoconocimiento, y de que leer con la mirada adecuada puede ayudarnos a entender cómo llegamos a ser quienes somos y a comprender por qué son como son los tiempos en que vivimos.

En este libro, Gornick aborda uno de sus asuntos favoritos, el amor romántico simbolizado por el matrimonio, y lo analiza como uno de los temas clave en la literatura del siglo XX. En un recorrido por la vida y la obra de algunos de los autores que más le interesan –como Willa Cather, Virginia Woolf, Grace Paley, Richard Ford, Raymond Carver o Jane Smiley–, la autora defiende que nuestro mundo ha cambiado y que el amor y el matrimonio han dejado de ser, en nuestra época, metáforas que representen de manera apropiada la felicidad y la realización personal.

Con la misma inteligencia, honestidad y agudeza que caracterizan su célebre libro Apegos feroces, e hilvanando una profunda reflexión que con elegancia recurre tanto al saber teórico como al vivencial, Vivian Gornick nos brinda un libro extraordinario que cuestiona el supuesto poder transformador del amor y nos revela que este, «como la comida o el aire, es necesario pero insuficiente: no puede hacer por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos».

SOBRE LA AUTORA

Vivian Gornick nació en Nueva York, en 1935. Nació y creció en el Bronx. En 1969 comenzó a escribir en el Village Voice –donde empezó a darle voz al movimiento feminista hasta convertirse en una de las voces más reconocibles de Estados Unidos en este campo– y, posteriormente, en medios como The New York Times o The Nation. Es autora de un buen número de ensayos, textos críticos, periodísticos y memorias, siempre desde una clara perspectiva de género, que ha sido su rasgo clave como periodista y escritora. En Sexto Piso publicamos Apegos feroces, que fue premiado como Mejor Libro del Año 2017 por el Gremio de Libreros de Madrid y distinguido como Mejor Libro del Año de No Ficción por el Cultura(s) de La Vanguardia y entre los mejores libros del año en los suplementos culturales de los diarios El Periódico y El Mundo. La mujer singular y la ciudad es el segundo volumen de sus memorias y estuvo nominado al National Book Critics Circle Award en 2015.