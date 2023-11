'Now And Then', el documental que rescata canción de The Beatles

A casi 43 años después de la muerte de John Lennon, la voz del exBeatle volverá a ser escuchada gracias a la tecnología desarrollada por Peter Jackson y su equipo, quienes lograron traer de vuelta la grabación que el músico hizo en 1970 y que ya había tenido un intento de rescate como parte del proyecto "The Beatles Anthology", en febrero de 1995, pero que quedó sin terminar debido a los complicados retos tecnológicos que implicaba.

El nombre de la canción es "Now And Then" y la historia, detrás de la construcción del tema, fue capturada por Oliver Murray en un minidocumental que contiene imágenes exclusivas y comentarios únicos de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

"El legado de The Beatles estableció una de las bases más importantes para la cultura juvenil moderna. Es un gran honor que se me dé la responsabilidad de contar esta historia y creo que evocará muchas emociones diferentes para la gente, ya que todos tenemos una relación muy personal con el trabajo de la banda", dijo Murray a la plataforma de streaming donde se estrena mañana el documental.

Lo que lograron fue separar la voz de Lennon del sonido de un piano que estaba de fondo, luego juntaron las voces del resto de los integrantes de la famosa banda británica y el resultado lo ilustraron con imágenes del cuarteto detrás de cámaras, sus las charlas y las colaboraciones que sucedieron durante, al menos, cinco años.

"Now And Then" es una historia de arqueología musical y un vínculo fraternal entre cuatro chicos que le dio al mundo algunos de los entretenimientos más populares de la historia". La canción acaba de ser lanzada, mientras que el documental titulado "Now And Then - The Last Beatles Song" se verá en Disney+.

"Fue lo más cerca que estaremos de tenerlo de vuelta en la misma habitación, así que fue muy emotivo para todos nosotros. Era como si John estuviera allí. Fue un sentimiento muy peculiar", dijo Ringo Starr.