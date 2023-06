Novia de José Manuel Figueroa revive su polémica por transmitir en el funeral de Julián Figueroa

Novia de José Manuel Figueroa rompió el silencio y reveló que nunca debió haber hecho un enlace afuera del velorio de Julián Figueroa: "no sabes como me arrepiento".

Fue a inicios del mes de abril cuando el mundo del espectáculo se conmocionó con la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el también fallecido Joan Sebastian.

En ese entonces, uno de los temas que más llamaron la atención, además de la muerte del también cantante, fuel el enlace que Marie Claire, novia de José Manuel Figuoeroa, hizo durante el velorio de su cuñado.

En ese entonces, la presentadora reportó desde el velorio hasta el canal de Bandamax, en donde tenía un programa, ahí, la mujer reveló sus puntos de vista de la ceremonia, así como varios detalles de este acontecimiento, desencadenando un sin fin de críticas en su contra, pues había ido al velorio como familiar de Julián y no como reportera.

Ahora, a varios meses de este suceso, Marie Clairse le contó a sus compañeros de La Casa de los Famosos México cómo fue que este enlace se dio, revelando que nunca debió de haberlo hecho.

"Yo acompañaba a José Manuel y le dije 'yo te acompaño, pero yo me tengo que ir porque tengo un programa en vivo', pero el salir y regresar de la casa iba a ser muy complicado porque estaba toda la prensa afuera (del velorio)", comenzó a contar la presentadora.

"2:30 de la tarde y yo me tenía que ir, pero ya no iba a poder regresar, pero yo sabía que José Manuel estaba muy mal, no lo podía dejar, por lo que dije: 'voy a hacer un enlace afuera (de la casa)', le estaban haciendo todo un programa dedicado a Julián, entonces yo le dije a mi productor: 'voy a enlazar desde aquí, yo voy a hacerlo desde que lo que yo estoy viviendo (en el velorio), lo que yo estoy viendo'".

Tras esto, la novia de José Mnauel relató que habían sido los mismos familiares quienes le habían dado luz de hacer el enlace desde el jardín de la casa.

"Estaban los familiares y les conté lo que pasaba y me comentaron: 'si quieres hazlo en el jardín', y yo les dije: 'con mucho respeto lo haré porque es mi trabajo, pero si me dicen que no yo me puedo ir y ya no regreso', y ellos me dijeron: 'no, no, si quieres hazlo en el jardín', pero yo dije: 'muchas gracias, prefiero hacerlo afuera de la casa', y me fui hasta mi carro y ahí lo hice (...) Yo empecé a hablar desde lo que yo estaba viviendo, lo que yo sentía, pero, o no lo supe explicar, o la gente no entendió, pero yo solo quería hablar de lo bien que se sentía contar también lo bonito de Julián".

Marie Claire reveló que, después de hacer el enlace, apagó el celular porque muchos medios de comunicación le pedían fotografías del velorio, cosa que dijo que "ella no haría", cuando prendió el celular se dio cuenta de las innumerables críticas que estaba recibiendo.

A pesar de estas críticas, la novia del cantante dijo que lo unificó que le importaba era estar bien con la familia de Maribel Guardia; sin embargo, reveló que se arrepiente de haber hecho ese enlace.

"Si yo estoy bien con Maribel y con la familia de Maribel, eso es lo que a mí me importa, y de hecho en múltiples ocasiones he pedido disculpas, porque si me preguntas ahorita yo no debí de haber hecho ese enlace, yo creo que yo tuve que haberme ido del funeral, no tuve que haber hecho ese enlace, no sabes como me arrepiento", sostuvo.