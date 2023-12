Novena jornada en Torneo de Box Guardia Arriba

Con doce disputados y electrizantes combates, el pasado sábado se celebró la novena Jornada del Torneo de Box Guardia Arriba, en el Gimnasio Jabonera.

Ganadores

El Instituto Municipal del Deporte de Torreón se da a la tarea de organizar este certamen, con la fiinalidad de ofrecer a los jóvenes laguneros que oractican el deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor, un espacio digno y un fogueo adecuado, rumbo a mayores retos en esta disciplina, en la que Torreón y todo Coahuila se ha destacado por brindar poderosos peleadores. Dentro de los combates, Oscar de Luna, del Gym Mapimí, venció a Ángel Quezada, de Lobito, por Réferi Suspende Combate, Diego Rey, del As del Boxeo, venció por decisión dividida a Gerardo Hernández, del Gym Castro. Además, José Torres, de Lobito Gym, venció a Abner Aranda del gym Castro, por decisión dividida y José Saucedo, del Dragón Gym, venció por decisión dividida a Sebastián Espinoza, de Don Pepe.

José Rangel, del gimnasio del Chato Noriega, venció por RSC a Carin de la Cruz, del gimnasio Dragón; Samuel Flores, del As del Boxeo, venció por decisión dividida a Jesús Guerrero, del gym Mapimí y su compañero Luis Juárez superó por RSC a José Guadalupe, del gimnasio lobito. Uriel Flores, de Puente Negro, doblegó por decisión dividida a Edgar Ramírez, del As del boxeo; José Sánchez, del Gym Mapimí, venció por decisión dividía a Julio Flores, del gimnasio del Chato Noriega; Diego López, del As del boxeo, se impuso por RSC a Brayan Aragón, del Gym Dragón y Erick Ortega, del As del boxeo, ganó a Edgar Sánchez del Lobito, por decisión.