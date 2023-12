Noticia de ruptura de Kendall Jenner y Bad Bunny desata ola de memes

La relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner habría llegado a su fin, según la revista People. Ninguno de los famosos se ha pronunciado al respecto, pero sus fanáticos ya tienen una opinión sobre las causas que habrían ocasionado el "tuene".

Desde que anunciaron su romance, a la modelo y el cantante les llovieron críticas: que se utilizaron para impulsar sus proyectos personales, que no se les veía química o que solamente era marketing.

Por ello, tras darse a conocer el distanciamiento de Bad Bunny y Kendall Jenner, la respuesta en redes sociales no fue la misma que ha ocurrido con otras parejas mediáticas, sino que esta vez "celebraron" con memes la ruptura.

A pesar de los cuestionamientos, y de lo efímera que habría sido su relación en caso de confirmarse, Bad Bunny y Kendall Jenner se mostraban acaramelados en público.

De hecho, el cantante utilizó a la modelo como punta de inspiración para su más reciente álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". Fue en la canción Where She Goes donde se evidenció el amor del puertorriqueño por Jenner.

El video de la pista incluye distintas referencias a los gustos personales de la integrante de las Kardashians. Por ejemplo, los autos clásicos, caballos y hasta la silueta de un ángel como los de Victoria's Secret.

Con memes, fans "celebran" ruptura de Bad Bunny y Kendall Jenner

A pesar de que sus seguidores de hueso colorado hicieron todo por apoyar la relación de las celebridades, otros más festejaron que hayan tomado sus caminos por separado, argumentando que los haría crecer profesionalmente.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Kendall Jenner han salido a confirmar o desmentir su supuesta ruptura. Sin embargo, el rumor surgió del hecho de que no se les ha visto recientemente en eventos o en citas, como a principios del año 2023.

En tanto, las redes sociales estallaron con memes porque el intérprete de "Tití me preguntó" y la dueña del Tequila 818 estarían solteros.