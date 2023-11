Nos vamos ilusionados con poder hacer un buen partido ante Rayados: Pablo Repetto

Pablo Repetto celebró la obtención de los tres puntos, pues el entrenador aseguró que la importancia de ganar era capital, por el estrecho margen de error que tiene su equipo de cara a la recta final del torneo y en la lucha por un lugar en el nuevo "Play In".

"Era importantísimo ganar, porque estamos en el tramo final, tres puntos necesarios para depender de nosotros mismos y lo logramos ante un equipo importante, contra el que se tenían antecedentes adversos, nos hicieron pasar zozobra, porque era lógico, ellos debían arriesgar. Ahora nos toca jugar el miércoles, lamentablemente, es algo que no está en nuestras manos y vamos a afrontar el presente, nos vamos del partido de hoy (ayer) contentos por lo logrado y ahora ilusionados en poder hacer un buen partido el miércoles".

Repetto no se guardó su molestia por el calendario ajustado que tienen los Guerreros y afirmó que: "Jugar domingo y miércoles no me cae simpático, ya venimos de una seguidilla de partidos y ahora tenemos otro partido encima, no tenemos buen tiempo de recuperación. No voy a criticar a nadie, pero no es algo que estuvo en nuestras manos, es increíble que nos llegue este partido en estas instancias, pero nos toca afrontarlo. Hugo salió lesionado, Duván pidió cambio al entretiempo, son cosas originadas por los partidos consecutivos y no tenemos buenas sensaciones para el miércoles, ni para el sábado, pero toca afrontarlos, tranquilos con lo conseguido ante Toluca, que es un gran rival".

Otro aspecto que celebró el estratega sudamericano, además de la victoria, fue la comunión que se pudo sentir con los aficionados en el Estadio Corona, pues consideró que ese vínculo ayudó a su equipo a salir avante en su último partido en casa, dentro de este torneo Apertura 2023: "Vi a la gente apoyando al equipo y creo que el equipo se acercó a la gente, porque el rendimiento, la actitud, la entrega es lo que te acerca a los aficionados. Agradecemos a la gente que confía y esperamos seguir adelante para darles esa alegría en los partidos siguientes", sentenció.

Finalmente, Repetto lamentó que Juan Brunetta recibió ante Toluca su quinta tarjeta amarilla, lo que le marginará del próximo partido: "Lamentablemente, le tocó la quinta amarilla a Juan, en una jugada rara, por decirlo así, pero bueno, nos toca buscar soluciones".