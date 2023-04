'Nos falta uno en la familia'

"Aquí estamos y aunque seamos incómodos vamos a seguir insistiendo porque falta una persona en cada familia de nosotros", es el mensaje que da Silvia Ortiz a las autoridades de Coahuila y Durango, a 10 años de haber conformado el grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) que contabiliza a miles de personas desaparecidas en ambas entidades.

Desde el memorial que se ha convertido en un punto de reunión para esas familias que desconocen el paradero de sus seres queridos y qué no saben dónde o llorar o simplemente recordarlos, Silvia Ortiz y Óscar Sánchez- Viesca, iniciadores del movimiento y padres de la desaparecida Stephanie Sánchez- Viesca "Fanny", recordaron los inicios de esta agrupación que reúne a decenas de familias que como ellos, sufren y luchan por sus desaparecidos.

Silvia Ortiz, recuerda que fue en el 2013, que en un encuentro con Eliana García y Silvano Cantún, ambos defensores de los derechos humanos, en uno de los salones anexos de la Parroquia de San José en Torreón, se impartió una charla sobre la Ley General de Víctimas, que nació esa inquietud de unirse con otras familias para emprender esa lucha que a la fecha continúa.

Inicialmente no solo fueron familias de personas desaparecidas las que iniciaron el grupo Vida, nombre que nació precisamente con la idea de recordar la vida, sino también, familiares de víctimas de homicidio, secuestro y demás delitos.

Aunque el grupo nació un 13 de abril de 2013, fue hasta el 10 de mayo de ese año, que se dieron a conocer a la sociedad.

"Después decidimos darnos a conocer pensábamos cómo, y yo les dije bueno yo siempre me pongo el 10 de mayo en la Alameda, con fotos, y dijeron sí, nos ponemos y de ahí nos vamos marchando a derechos humanos y así le hicimos. El mero 10 de mayo de 2013 y ahí fue cuando el público nos conoce, pero nosotros como colectivo empezamos el 13 de abril del 2013".

Ahora que decenas de familias se han unido, algunos de los iniciadores de otros delitos, se apartaron y continuaron su lucha lejos del grupo. Pero personajes como Sara, quien busca a su hijo Felipe Hernández Romero, es su hija Rocío la que acude a las búsquedas en campo; así como Sofía, quien busca a su hermano Eduardo González, ellas son parte de las iniciadoras.

Aunque Ortiz, reconoce que se ha avanzado en el tema de desaparecidos en estos 10 años, sobre todo en Coahuila, puesto que en Durango no solo no están en pañales "ni siquiera han nacido", aún queda mucho por hacer.

"Han sido 10 años de una lucha constante, de un golpeteo para las autoridades, porque se tienen que poner a trabajar, tratar de entender y tratar de ponerse por un ratito en nuestra camiseta, porque no es fácil el que entiendan cuál es nuestro caminar que uno lleva, el que uno vive, y que no nos deja descansar. Nosotros como familia llevamos más de 18 años buscando y no sabe lo que es vivir con esto, entonces es algo que en un momento dado deberían entender", comentó la madre de Fanny.

DE LOS AVANCES

En este tipo de trabajo arduo de las familias que buscan a sus seres queridos, se ha logrado bastante. "Las familias dicen 'antes andaba sola no me hacían caso, y ahora que soy de un colectivo ya me ponen atención ya tenemos esto y esto', pero falta sí definitivamente", dijo Ortiz pues el resultado es ese, en encontrar.

Y es que tan solo por el lado de Coahuila, de acuerdo con su último conteo, son cerca de 2 mil 200 personas que se encuentran como desaparecidas, mientras que en Durango, iniciaron con 37 personas de las cuales, gracias a la lucha que emprendieron en el sexenio anterior, la cifra alanzó los 1,500 desaparecidos. Además, en este estado, se encontró una gran cantidad de personas como NN (no nombres) y que fueron enviadas a la fosa común al no haber sido identificadas. "Yo les decía esos NN tienen un nombre, hay alguien que no está en su casa, por lo tanto, a lo mejor lo están buscando".

De acuerdo con la iniciadora de grupo Vida, los planes para los siguientes años, es seguir trabajando, "no ceder, seguir luchando, seguir impulsando, seguir picando piedra para avanzar, porque mientras no existan los resultados, no podemos decir que lo hemos logrado", es por eso que le dicen a las autoridades, "aquí estamos y aunque seamos incómodos vamos a seguir insistiendo porque falta una persona en cada familia de nosotros".

Y a las familias que aún esperan el regreso de sus seres queridos, les dicen: "Que no claudiquen, Que si no están en el colectivo, que luchen, que no nada más está el grupo Vida, que están otros colectivos que les pueden dar la mano y que debemos de unirnos para poder encontrarlos a todos porque solamente presionando la autoridad lo podemos lograr, que sí no se han acercado, que lo hagan porque necesitamos encontrarlos porque ellos merecen regresar a casa como sea".