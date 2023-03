'Nos crecieron alas', Vivir Quintana, autora de Canción sin miedo, habla del Día Internacional de la Mujer

Canta sin miedo, pide justicia, grita por cada desaparecida. Ella es Vivir Quintana, una artista lagunera que le crecieron alas no por fama, sino porque con su música y acciones desea dar voz a todas esas mujeres que han sido violentadas o que ya no están aquí .

Hace 38 años, Francisco I. Madero, Coahuila, vio nacer a Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, responsable del tema, Canción sin miedo, que se ha vuelto un himno, un estandarte para las mujeres.

Quintana le canta a la equidad, pero también al amor, al desamor, a todo aquello que la conmueve o inspira. Siendo hoy el Día Internacional de la Mujer, ella alzó la voz en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Al inicio dela charla vía zoom, su rostro reflejo emoción porque se encontraba a punto de interactuar con un medio de comunicación de su tierra, pero al llegar a temáticas tan complicadas como la violencia o los feminicidios su cara era otra. Evidenciaba esa angustia que le da que sus, "hermanas" como ella llama a toda mujer sufran, sean golpeadas, asesinadas o que sus derechos sean pisoteados.

Después de tanto picar piedra, Vivir ha firmado con Universal Music, disquera que la respalda y con la que concebirá bastantes proyectos profesionales.

¿Cómo estás, qué orgullo que seas una lagunera que además de hacer música, lucha sin miedo?

Me da mucho gusto hablar con un medio de mi tierra. Han pasado cosas muy bonitas y estoy feliz, orgullosa de ser de La Laguna.

Acabas de lanzar el sencillo En las luces de la tarde, ¿No es así?

Sí, es una canción hermosa, pero también acabo de lanzar otro tema que es Te mereces un amor. Se los encargo para que los escuchen. En Te mereces un amor, le canto a mis amigos, amigas y les digo que todos nos merecemos un amor muy profundo. Es con mariachi.

"En estos tiempos en donde todo es rápido y hay tanto contenido en las redes, nos dan ese mensaje de que el amor es tóxico y nos reímos, y en verdad que eso es muy loco porque vamos permeando entre las nuevas generaciones de que el amor es tóxico y tiene un sinónimo de violencia y eso no es cierto.

"Me puse a platicar con mis amistades, me dieron sus conceptos del amor y llegué a la conclusión de que todos nos merecemos un amor bonito y ese llegará entre mejor tengamos planteado el amor propio y el amor de sentirnos libres; el mensaje que tiene esta rola tiene que ver con la paz y generosidad que se pueden hallar en un amor, para entonces no llegar al otro lado, que es Canción sin miedo, que busca justicia ante la violencia ejercida a muchas compañeras".

Cada que interpretas, Canción sin miedo, ¿Qué sientes?

Cada vez que la canto es diferente, no olvidando que el fin es el mismo, dar un mensaje de que la violencia existe en nuestro país. No la canto en automático, es una canción que merece mucho respeto y energía para estar ahí cantándola en cada escenario.

"Me ha abierto muchas puertas, más que profesionales, personales, porque he conocido hombres y mujeres que se preocupan realmente porque haya un cambio sincero en el país y ese es mi agradecimiento más fuerte hacia la rola y también a Mon Laferte que me impulsó a escribirla y ha creído en mí".

Mon vino el año pasado a Torreón y te invitó a abrir su concierto, sin duda, te sentiste muy feliz de ser parte de ese recital que dejó huella en la región.

"Fue una experiencia muy chida y luego ella me dijo que quería conocer a mis papás, así que los llevé y convivimos muy a gusto.

Tu voz suena en Black Panther: Wakanda Forever, ¿De qué manera llegaste al sondtrack de este filme de Marvel Studios?

Gracias al productor Camilo Lara. Me llamó para decirme que buscaban artistas mexicanos, se enviaron varias propuestas y al productor le gustó mi trabajo. Llegue ahí a finales de marzo de 2022, me pusieron a componer una rola sin darme más detalles de la película; solo me dijeron que iba a pasar en el caribe mexicano, que sería abajo del mar y que la figura materna estaría muy fuerte. De ahí nace la melodía Árboles en el mar.

¿De qué manera te ha marcado la violencia?

En el sentido laboral. Ahorita tengo la fortuna de que estoy buscando que sea menos y tengo un equipo muy bello que respalda mi discurso. En todos lados me ha tocado tener menos oportunidades y luego me dicen, 'oye, pero te ha ido muy bien', y no todo ha sido de color de rosa, porque ha habido una contraparte en las que las mujeres nos enfrentamos a mucha violencia emocional o psicológica al decirnos que no podemos usar tantos escenarios o que no podemos cobrar igual que otro artista que sea hombre; esas violencias también existen y estamos laborando para que haya un equilibrio en los escenarios, por eso busco trabajar con compañeras, no por separación, sino más bien para darle más oportunidades a las compañeras.

¿Cuál fue el detonante que te llevó a emprender esta lucha por y para las mujeres?

Fueron mis padres, Tomás y Gloria, que siempre han luchado por la educación, porque las juventudes y las infancias tengan acceso a ella. Entendí que era importante que todos tuviéramos acceso ala información y a la dignidad, entonces la justicia es parte de la dignidad que debemos tener. Cuando no tenemos dignidad no podemos hablar de justicia.

En esta inmediatez que estamos viviendo, ¿Dónde encuentras paz o refugio?

En casa de mis papás, en Madero. En esta vorágine que tiene que ver con carreras muy saturadas hay muchas emociones todo el tiempo a flor de piel, por eso es bueno también recogerse y saber que hay qué contenerse, para entonces recibir todo lo que viene. Hay que hallar la paz en la tranquilidad. Amo estar en mi casa con los gatos, las plantas. Cada que puedo voy a Madero, visito a mis papás, saco las mecedoras a la calle para platicar, siempre y cuando no haya terregal.

¿Tienes héroes, personas que te inspiran?

Tener héroes o heroínas es algo muy bello, porque entonces reconoces el trabajo de alguien más, aparte de lo que siempre te dijeron que había que reconocer o en qué creer. Mis padres fueron mis primeros héroes, luego mis hermanos cuando me enseñaban el mundo a través de sus ojos y después fueron varias artistas como Lola Beltrán o Mercedes Sosa, además de mis maestros y maestras.

Ha llegado el Día Internacional de la Mujer, ¿Qué avances consideras que se han logrado?

Lo que le recomiendo a las compañeras que han vivido violencia es denunciar, pero lamentablemente en México el sistema nos lo hace muy cansado. Hace poco, una amiga puso una denuncia y me dice que le pidieron muchas cosas, pero hay que hacerlo, aunque sea un calvario, a veces creo que lo hacen así para que sean menos las que denuncien, sin embargo, también sé que hay mujeres que están trabajando en esas leyes, que están efectuándolas y están tratando de que todo sea más rápido y amable porque sí tenemos en un sistema donde no se hacen los trámites tan cordiales y creo que hay un fallo ahí.

"Algo que nos hará más sencillo este camino es la visibilidad que genera que cada vez más compañeras denuncien. Es innegable que hay un fallo dentro de la sociedad y día a día lo confirmamos. Hay muchas personas que denuncian, pero las hacen que vuelvan una y otra vez con el fin de que desistan. Tenemos que seguir trabajando para que se nos haga el camino más fácil para la denuncia".

¿Que presumes de la Comarca?

Los atardeceres, siento que hasta que no te vas y regresas, los aprecias. Presumo la comida de mi tierra y la generosidad de la gente. Tengo una canción que voy a sacar en breve ,se llama La casa de la esquina y habla de Coahuila, dice, 'Cuando me acuerdo de Coahuila me agarran ganas de llorar'.

Canción sin miedoAutora: Vivir Quintana

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas

A cada minuto, de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvide sus nombres, por favor, señor presidente.

Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora,por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!", que caiga con fuerza el feminicida.

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas.

Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas ¡Justicia, justicia, justicia!