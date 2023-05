Noruega asegura que Suecia debe entrar a la OTAN antes de la cumbre de la Alianza en julio

La ministra noruega de Asuntos Exteriores, Anniken Huitfeldt, aseguró este miércoles que Suecia debe convertirse en Estado miembro de la OTAN antes de la cumbre de líderes aliados que tendrá lugar en Vilna el 11 y 12 de julio.

"Suecia debe convertirse en un miembro de la OTAN de pleno derecho lo antes posible y antes de la cumbre en Vilna en julio", declaró la ministra durante una rueda de prensa en Oslo previa a la reunión de titulares de Exteriores de la Alianza que se celebra hoy y mañana en la capital noruega.

En ese encuentro también participará el ministro sueco de Exteriores, Tobias Billström, aunque su país aún no haya ingresado en la organización transatlántica.

"Suecia cumple todos los criterios, así que no hay razones en absoluto para frenar a Suecia", aseveró Huitfeldt.

Suecia, país de tradición neutral, solicitó el año pasado junto a Finlandia la entrada en la OTAN a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Aunque Helsinki ya forma parte de la Alianza, Suecia aún debe recibir el visto bueno de Turquía y de Hungría.

Ankara argumenta que las autoridades suecas no hacen lo suficiente para extraditar a disidentes con asilo en el país escandinavo a los que Turquía acusa de terrorismo, mientras que la quema de un Corán en Estocolmo enfrió todavía más las relaciones el pasado enero.

Tras el fin de la campaña electoral turca muchos analistas esperan que el presidente Recep Tayyip Erdogan, reelegido en la segunda vuelta con una ajustada mayoría, esté dispuesto a cambiar su postura con respecto al ingreso de Suecia, que atribuyen sobre todo a fines políticos internos.

La ministra noruega indicó que ha planteado la necesidad de que Turquía apruebe la entrada de Suecia en la OTAN "varias veces" al reunirse con su homólogo turco, Mevlüt Çavuşoğlu, quien no asistirá al encuentro de Oslo porque debe estar presente en la sesión inaugural del nuevo Parlamento.

Añadió que, al ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, le enviará el "mismo mensaje" de que no hay "razones en absoluto para frenar a Suecia" a la hora de ingresar en la Alianza.

Manifestó que la idea original de Noruega era que Suecia hubiera entrado en la OTAN cuando se creó la organización en 1949.

En cuanto al ingreso de Ucrania en el futuro en la OTAN, Huitfeldt recordó que todos los aliados están de acuerdo en que el país entrará en la organización transatlántica y en que corresponde a Kiev y a los países de la Alianza "decidir cuándo" la antigua república soviética se convierte en Estado miembro del club euroatlántico.

"No corresponde decidir a Moscú, así que la cuestión no es si Ucrania debe convertirse en parte de la familia euroatlántica o no, sino cuándo y cómo", aseveró.

En cualquier caso, dijo que los aliados deben trabajar "en una postura común".

"Debatiremos esto durante la reunión de la OTAN mañana", comentó, e insistió en que "no hay duda de que el futuro de Ucrania se encuentra en la familia euroatlántica como una nación libre y democrática".

Sobre los ataques con drones en Moscú de los que Rusia acusa a Ucrania, la ministra noruega transmitió que hay en la actualidad "información muy limitada" y que es "muy difícil" obtener "información real sobre lo que está sucediendo".

En cuanto al sucesor del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cuyo mandato concluye a finales de septiembre, la ministra no quiso especular sobre los posibles aspirantes o sobre si el político noruego que ocupa ahora el cargo podría seguir al frente de la Alianza después del 30 de septiembre.

Antes de la reunión de ministros de la OTAN propiamente dicha, los titulares de Exteriores serán recibidos por el rey Harald de Noruega y participarán en una ceremonia en honor de las víctimas de los atentados que tuvieron lugar en el país nórdico en 2011.

El encuentro ministerial en sí comenzará con una cena este miércoles.