No voy a subir nada de esa persona ya: ¿Akasha confirma que rompió con Alemán?

La cantante Akasha, exnovia del rapero Alemán, rompió el silencio luego de que se viralizaran unas fotos que supuestamente habría compartido ella en sus estados de Instagram, en las que aparece golpeada en diversas partes del cuerpo.

Los cibernautas especularon que el rapero era el responsable, pues además circula un audio en el que ambos discuten.

Aunque no se pronunció sobre las fotos, la intérprete dijo que se sentía "atrapada y que ahora solo deseaba paz" y reiteró que terminó su relación con Alemán.

A través de un En Vivo en Instagram, Akasha pidió que la gente que solo la sigue por la pareja que tenía, es decir, Alemán, podía dejarla de seguir, ya que no piensa publicar nada referente a él.

"Sé que muchos de los que están aquí solo me siguen por Alemán, pero los que me siguen solo por él se pueden ir a la v** porque no voy a subir nada de esa persona ya", expresó.

Ante los cuestionamientos de los cibernautas, reiteró que su relación con Alemán había llegado a su fin.