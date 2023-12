'No voy a responder esa mam...', Claudia Sheinbaum pide a Javier Ibarreche hablar de su documental, y él se niega

El creador de contenido, Javier Ibarreche, se volvió tendencia luego de negarse a hablar del documental de Claudia Sheinbaum, esto después de que la precandidata a la presidencia se lo pidiera: 'no voy a responder esa mam*da'.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la política, Claudia Sheinbaum, invitó al conocedor de cine a ver su documental y darle una breve reseña de lo que observó.

Lamentablemente, para la precandidata las cosas no salieron como ella lo esperaba, ya que el influencer usó sus redes sociales y se negó rotundamente a ver su documental, pues "no quería meterse en temas de política".

"Me quiso involucrar de algún modo con la política mexicana, que Dios bendito ya se bajó (el video), pero quería aprovechar esta oportunidad para, uno, decirles que no voy a responder a esa mamada, y dos, sepan que si en algún momento ven un video que tiene que ver con política y conmigo ese video no lo hice yo".

Tras esto, Javier mencionó que su canal está dedicado solamente a temas de cine y producciones audiovisuales, no políticos.

"En este canal no se ha hablado, no se habla, ni se hablará jamás de nada que tenga que ver con política, ni un partido, ni del otro, ni a favor, ni en contra de nada, lo que sea que ocurra en la política en el 2024, yo no voy a opinar, porque soy bastante ignorante, hay un chingo que no sé, pero no soy pendejo para andar opinando de algo que no sé", sentencio.

Estas palabras desencadenaron un sin fin de comentarios, y es que mientras que algunos estaban en contra del influencer por negarse, otros apoyaron su posición, ya que era un tema que él desconocía y era más el odio que le iba a llegar si "hablaba sin conocer".

