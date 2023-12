'No vamos a permitir un gobernador espurio'

"No vamos a permitir un gobernador interino espurio", advirtió el mandatario en funciones, Samuel García quien convocó a cerrar filas ante lo que calificó como una imposición la designación de Luis Enrique Orozco como titular del Ejecutivo estatal de forma temporal.

Dijo que "no vamos a permitir que 26 diputados del PRI y PAN, títeres de estos mafiosos se pongan en contra de 780 mil neoleoneses que sacaron a la vieja política".

Dijo que de manera ilegal están violando la ley, violando suspensiones del Poder Judicial.

"No permitamos que con armas, intimidación y violando la ley se contradiga lo que ganamos en las urnas", expuso en un vídeo en sus redes sociales.

En esa misma línea, la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú afirmó que la irrupción violenta de este miércoles en el Congreso de Nuevo León, para impedir los trabajos legislativos de designación de gobernador interino, fue otro intento del PRIAN para bajar a Samuel García de la contienda presidencial.

"Tenemos una oportunidad histórica de hacer un cambio por todas las mujeres del país, las niñas y los niños. Si en Nuevo León estaba descuidado, no me quiero imaginar a nivel nacional. (…) Estos golpes que vienen de otras fuerzas políticas son de miedo más que de otra cosa y no hay nada que esconder, Samuel y yo siempre hemos dado la cara en absolutamente todo y vamos a dar la lucha", declaró la influencer en entrevista con medios locales de Monterrey.

Acompañada de su esposo y de su hija Mariel, Mariana Rodríguez adelantó que será en marzo cuando tome la decisión sobre entrar a la arena política con un lugar en el Senado.

"Todavía no tomo una decisión, me faltan muchas cosas por definir y esa decisión la tomó yo", expresó dirigiéndose a Samuel García quien manifestó en exclusiva para Telediario Monterrey que le gustaría que su esposa "cuidara" Nuevo León mientras él se va a pelear por la presidencia del país a la Ciudad de México.

Por su parte, en medio de la disputa entre la Administración emecista del gobernador Samuel García y la mayoría del PAN y el PRI en el Congreso local, Fuerza Civil fue instruida a proteger al Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, para que ejerza como encargado de despacho.

Además de Fuerza Civil, la instrucción fue girada a la Unidad de Protección Institucional, el C5 y hasta la Agencia de Administración Penitenciaria.