No vamos a ganar con la camiseta sólo por ser América: Sebastián Cáceres

América está, por cuarta ocasión consecutiva, en la ronda de semifinales de la Liga MX y esta vez llega como amplio favorito frente al Atlético de San Luis.

Sin embargo, en el equipo de Coapa no se adelantan a nada y toman esta llave frente a los potosinos con demasiada mesura. Así lo afirmó Sebastián Cáceres.

"Eso nunca lo pensamos. Es más, antes de muchos partidos siempre lo decimos, que no vamos a ganar con la camiseta sólo por ser América. Hay que demostrar más por el hecho de ser un club grande, hay que reflejarlo", declaró el uruguayo.

Del temor que pueda generar esta fase, al no poder superarla en los tres torneos anteriores, el central considera que no hay "fantasmas".

"No creo que haya ningún fantasma. Son cosas que se dan en el futbol, a veces se gana, se pierde y no siempre es justo el futbol, hay mucha injusticia, no siempre uno tiene lo que se merece", agregó.

Asimismo, reconoció que en pasados torneos la paciencia no fue una virtud. Situación que ha cambiado con André Jardine.

"Creo que lo que nos pasó en las anteriores, en alguna ocasión perdimos la paciencia, la tranquilidad; con André [Jardine] hemos reforzado muchísimo eso", concluyó.