'No todos se han podido acomodar'

No todos los trabajadores que fueron despedidos de las empresas que se fueron de Durango este año han podido acceder a otro empleo e inclusive hay algunos que han optado por irse del estado, informó el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), Eduardo Rodríguez Gálvez.

"Queda claro que no es un tema local, son temas extraordinarios; sin embargo, con un solo empleo que falte ya hay un duranguense que está pasando por una situación difícil. Afortunadamente la mayoría de estas empresas que desafortunadamente se han ido han liquidado conforme a la ley, algunas inclusive han liquidado mejor a lo que marca la ley y eso le da al colaborador certidumbre para tener dinero; sin embargo, qué vamos a hacer con esos empleos", dijo.

Y es que no todos han sido colocados. "No se han recuperado en su totalidad, nos queda claro que tanto Sedeco (Secretaría de Desarrollo Económico), como la Secretaría del Trabajo y empresarios hemos trabajado de la mano para buscar acomodar a esa gente que perdió el empleo, pero hay un porcentaje mínimo que todavía no se ha podido insertar. Unos han salido de Durango a buscar oportunidades fuera, mayormente fronteras", indicó.

Y expuso que van a llegar más empresas, pero se tiene que trabajar en la competitividad para ofrecer calidad porque se requieren estándares muy altos para el "nearshoring".